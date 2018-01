Molnár: Bűnözők is kaphattak állampolgárságot

Elképzelhetőnek tartja a parlament, hogy bűnözők is kaphattak magyar állampolgárságot hamis ukrán papírokkal. Molnár Zsolt szerint szigorítani kell a nemzetbiztonsági ellenőrzésen és a felületes jogszabályokon, hogy azokat ne tudják megkerülni vagy kijátszani.

Célpont című műsorunk derítette ki, hogy 5-6 ezer bűnöző kaphatott magyar állampolgárságot hamis ukrán papírokkal. Az egyszerűsített és gyorsított honosítási eljárásban részt vevőknek ugyan kötelező lett volna az átvilágítása, de ezt sok esetben nem tették meg a hivatalos szervek.

A következő bizottsági ülésen nagyon remélem, hogy választ kapunk a rendőrségtől, a belügyminisztertől, hogy pontosan ezek a honosítási eljárások hogyan zajlanak és miért ilyen felszínes az ellenőrzés. Kérdésére még azt is elmondanám, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy olyanok is jutottak állampolgársághoz, akik ezzel visszaélve, már nem is Magyarországon, hanem az Európai Unió más államában, akár a közbiztonságot, a közrendet veszélyeztetve cselekedjenek, ezért is van szükség kormányváltásra április 8-án – mondta Molnár Zsolt.

Az ügyben feljelentést fontolgat a Jobbik. A párt szóvivője szerint az, hogy 5-6 ezer bűnöző is bejuthatott az országba, az a kormány érdekeit szolgálja. Jakab Péter úgy véli, ezek a fiktív lakcímmel rendelkező emberek akár az áprilisi választáson is szavazhatnak.