Molnár Ambrus: Ha a politikus nem keresztyén, akkor a politika valami más igazságot fog képviselni

Molnár Ambrus, református lelkész az Axiómának adott interjúban többek között elmondta: "A keresztény ember számára a személyes identitása és az egyházhoz való viszonya összekapcsolódik, ezért, ha az egyházát támadják, akkor egyfajta személyes támadást is megél. Ha ez a támadás egy jogos dologra mutat rá, akkor persze ebből az egyház épülhet. Köszönjük, ha a társadalom fontosnak tartja, hogy az egyházat korrigálja. Ugyanakkor, ha a támadás nem jogos, vagy egy teljesen más értékrend szerint szerveződik, az szintén jót tehet az egyháznak, mert megerősíthet a prófétai küldetésünkben, abban, hogy fontos üzeneteket kell még közvetítenünk a társadalom felé.

Ha az utóbbi időre gondolok, világosan megmutatkozott az, hogy minden egyes eseményt és annak jelentőségét az a kontextus határozza meg, amiben értelmezzük. Egy értelmezési keretben nyernek értelmet az események, ez esetben pedig két értelmezési keret jelenik meg. Az egyik narratíva a politikai elköteleződésből indul ki, ezt a szemüveget feltéve pásztázza a világot, és néz rá a helyzetre. És van egy másik, egy egyházi, teológiai keret, aminek kiindulópontja, hogy van valaki, aki lehet, hogy nem bűnös, akkor sem, ha ezt harsogják róla. Egyik álláspontot sem tudjuk a maga mélységében megismerni. Mindenhol vannak homályossági pontok. Végső soron ez a helyzet egy bizalmi kérdésre egyszerűsödik le: kinek hiszünk?"

Molnár Ambrus az interjúban egy ponton kifejtette: "A közélethez, a politikához való hozzáállásunkat alapvetően nem az aktuális politika, a pillanatnyi politikai berendezkedés határozza meg, hanem maga Isten, aki azt mondja, hogy az ő igazsága objektív igazság, ami azt jelenti, hogy nincsenek olyan terek, amelyekben Isten igazsága nem érvényes:

a vasárnapi istentiszteleten belül is, és azon kívül is az. Ha ezeket komolyan vesszük – azt tehát, hogy a világ Isten dicsőségének a színtere, Isten igazsága pedig objektív igazság – akkor nem tehetjük meg azt, hogy nem képviseljük mindezeket akár a közéletben is. Hogy milyen szinten tesszük ezt, az egy másik kérdés. A keresztényeknek személyesen is szerepet kell vállalniuk a politikai életben, mert ha a politikus nem keresztyén, akkor a politika valami más igazságot fog képviselni. Nincsenek légüres terek vagy szellemi vákuumok, mindent betölt valamilyen igazság, valamilyen világnézet."

A teljes cikk az Axióma honlapján olvasható.

Fotó: Axióma