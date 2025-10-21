Mohácsy István, Fidelitas elnök: Mi magyar fiatalok nem fogunk meghalni Zelenszkij Ukrajnájáért

Megosztás itt:

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Egy héttel ezelőtt hétfő reggel indítottuk el azt az online aláírásgyűjtést, petíciót, aminek Nem a mi háborúnk a címe. Ezzel a petícióval szeretnénk felhívni a figyelmet arra a borzasztó kijelentésre, amit Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője mondott, aki berántaná a magyar fiatalokat az ukrán háborúba. A petícióval mi arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy veszélyes ilyen szempontból a Tisza Párt szakértőjének a kijelentése, hiszen az ukrán háború az nem a mi háborúnk – mondta el lapunknak Mohácsy István, a Fidelitas elnöke.

Kiemelte, mi magyar fiatalok nem fogunk meghalni Zelenszkij Ukrajnájáért, és ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet ennek az ügynek a fontosságára. Mohácsy szerint a Fidesz–KDNP politikai közössége nagyon sokat dolgozott azon Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével, hogy béke legyen. Az aláírásgyűjtésről kiemelte, egyenlőre az online térre helyezik a fókuszt.

A csütörtöki békemenettel kapcsolatban Mohácsy István kiemelte, hogy a részvételt is népszerűsítik a közösségi médiában. Soha nem volt ennyire fontos részt venni ezen a nagyszabású figyelemfelhívó eseményen, hiszen ez most ténylegesen egy menet azért, hogy béke legyen a világban. Nekünk békepárti az álláspontunk az orosz–ukrán háború kirobbanásától kezdve, és üdvözöljük azt, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy az orosz–ukrán háború lezáródhasson – jelentette ki a Fidelitas elnöke. Mohácsy István lapunknak elmondta: performansszal is készülnek a békemenetre, de erről egyelőre nem mondhat többet.

Fotó: Magyar Nemzet