Módosul a vonatok és a Volánbusz-járatok menetrendje a szombati munkanap miatt

A munkanap-áthelyezés miatt augusztus 2-án, pénteken az aznapi munkanapra, augusztus 3-án, szombaton a pénteki napra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok – közölte a MÁV. Tekintettel a nyári szabadságolásokra és a Balaton felé várható nagyobb utasforgalomra augusztus 2-án és 3-án az alapmenetrendtől eltérően több közvetlen vonat indul: a szombati munkanap ellenére több Kék Hullám IC is a hosszabb, hétvégi útvonalán közlekedik, így biztosítva közvetlen eljutást a főváros felől, illetve felé. Az észak-balatoni tóparti éjszakai vonatok ezen a héten is járnak már péntek estétől.

