Módfelett sikeres lett a rendőrség összehangolt körözési akciója

Brüsszelnek mielőbb le kell állítania a migránskártyaprogramot - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kiemelte: aggasztó, hogy terroristák juthatnak migránskártyához, és elfogadhatatlan, hogy az EU, illetve az ENSZ pénzzel segíti az utazásukat, Európában tartózkodásukat. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az európai bürokrácia vezetői még az EP-választások előtt megpróbálnak mindent megtenni a legális migrációért. Bakondi György elmondta: az EU vezetői érzékenyíteni akarják a nyugat-európai lakosságot a bevándorlás iránt. El akarják hitetni az emberekkel, hogy a legálisan érkezőkre szükség van, és nem követnek majd el komoly bűn- és terrorcselekményeket. Az egyre fokozódó migrációs nyomásra nem a meghátrálás a válasz, hanem a határvédelem erősítése és annak kimondása, hogy Európát meg kell védeni -mondta Hollik István kormányszóvivő az M1-en. Valós a veszélye annak, hogy a görögországi thesszaloniki menekülttáborban feltorlódott menekültek útnak indulnak - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Szombattól kaphatják meg a pártok az ajánlóíveket, ezzel elkezdődik az aláírásgyűjtés az európai parlamenti képviselők májusi választására. Csak a kis pártoknak érdeke a közös EP-lista, ezzel próbálnak mandátumokat szerezni az Európai Parlamentben - mondta Farkas Örs politikai elemző. A Mi Hazánk Mozgalom írni-olvasni tudáshoz kötné a választójogot - közölte Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese. Jelen Tamás, a Fidesz zuglói választókerületi elnöke közölte: Karácsony Gergely, a kerület polgármestere 800 milliós plusszal vette át a kasszát és most több mint 2 milliárdos a gazdálkodási hiány. Gyámság alá kell helyezni Karácsony Gergelyt, Zugló polgármesterét - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az aggodalomra okot adó európai gazdasági adatok ellenére a magyar gazdaság alapjai stabilak, és a gazdasági növekedés tartalékai biztosítottak. Gulyás Gergely elmondta: gazdasági akcióterv is készül, konkrét bejelentések, programok lesznek, amelyek a magyaroknak is megtakarításaik szempontjából kedvező lehetőségeket tartogatnak. A Magyar Bankszövetség fontos partnere a kormánynak a magyar gazdaság növekvő teljesítményéért és a családok megerősítéséért végzett munkában - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. Ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, 2021-re megszűnhet az ország nettó külső adóssága - mondta Koroknai Péter, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. Akár harminc százalékkal is emelhetik a szakképzésben dolgozó szakoktatók bérét, ha a kormány elfogadja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatát – mondta a Magyar Nemzetnek Parragh László, a kamara elnöke. Július 1-jétől indul a falusi CSOK, a kormány legutóbbi ülésén döntött a támogatás részletszabályairól - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Egy évvel meghosszabbította tanyavillamosítási pályázatát az Agrárminisztérium, így a Vidékfejlesztési program keretében 2020. április 3-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket a pályázók - mondta Kis Miklós államtitkár. Április 9-től május 15-ig nyújthatók be szankciómentesen az egységes támogatási kérelmek a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén - közölte az Agrárminisztérium. Idén 3,5 milliárd forintot osztottak szét tizenegy fővárosi fenntartású színház között a fővárosi vezetés javaslata alapján - közölte Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere és Tarlós István főpolgármester. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 5,6 millió adóbevallás-tervezetet készített el az idén, 500 ezerrel többet, mint tavaly - mondta Kis Péter András, a NAV szóvivője az M1-en. Petíciót indít, és vétót kérve Andrej Kiska szlovák államfőhöz fordul a felvidéki Magyar Közösség Pártja annak a jogszabálynak a megváltoztatása miatt, amely nyilvános rendezvényeken betiltaná a külföldi országok - köztük a magyar - himnuszának éneklését. A kölcsönös tisztelet alapjára kell helyezni a magyar-szlovák kapcsolatokat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt követően, hogy egyeztetett szlovák kollégájával, Miroslav Lajcákkal Washingtonban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és John Sullivan amerikai külügyminiszter-helyettes aláírta a Magyarország és az Egyesült Államok katonai együttműködését szabályozó Védelmi együttműködési megállapodást. A NATO a történelem legsikeresebb katonai szövetsége - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Magyarország erején felül járult hozzá a NATO sikeréhez, és a jövőben is az észak-atlanti szövetség elkötelezett szövetségese kíván maradni - mondta Szijjártó Péter Washingtonban. Ismét migránsokat szállító mentő hajó kikötését utasította el az olasz belügyminiszter. Matteo Salvini szerint a Sea-Eye német nem kormányzati szervezet hajójának Németországba kell vinnie a bevándorlókat. Elfogadta a közösségi gázirányelv módosítását az Európai Parlament, szakértők szerint ez a megoldás bonyolultabbá teszi, de nem lehetetleníti el az Északi Áramlat-2 földgázvezeték megépítését. Az Európai Parlament támogatta azt a törvénytervezetet, amely szerint az Egyesült Királyság állampolgárai a Brexit után 90 napig vízum nélkül tartózkodhatnak az Európai Unióban, ha országuk is ugyanilyen vízummentességet ad az uniós polgároknak. Nem kell távozniuk Németországból az ott élő vagy oda utazó brit állampolgároknak akkor sem, ha rendezetlen módon szűnik meg hazájuk európai uniós tagsága - mondta a német belügyminisztérium szóvivője. Donald Trump amerikai elnök vámok bevezetésével fenyegette meg Mexikót, amennyiben nem segít a migránsáradat és a kábítószer-kereskedelem megfékezésében. Tizenheten vesztették életüket a kormányerők ágyúzásában Szíria északnyugati, lázadók ellenőrzése alatt álló részén - közölte a brit székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Legalább tíz rabló meghalt egy meghiúsult bankrablási kísérletet követően rendőrök és bankrablók között kitört lövöldözésben a brazíliai Guararemában. Több mint százezren regisztráltak már Ferenc pápa csíksomlyói miséjére, a jelentkezést húsvét hétfőjéig meghosszabbították – közölték a szervezők. Negyvenegy körözött személyt fogott el a rendőrség egyetlen nap alatt három budapesti kerületben: Terézvárosban, Pesterzsébeten és Soroksáron - közölte a police.hu. Halálos kimenetelű kutyatámadás történt Újszászon - az áldozat egy idős nő. Lezárult a nyomozás egy tököli nő ügyében, akit kétszáz rendbeli csalással gyanúsítanak - a Szekszárdi Rendőrkapitányság az iratokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek. Mintegy 100 hektárnyi nád égett le Fonyódon, a lángok lakóházakat nem veszélyeztetnek - közölte a katasztrófavédelem. Hosszabb kényszerpihenő vár Marko Scepovicra, a MOL Vidi FC labdarúgójára, akinek több helyen eltört az arccsontja a Ferencváros elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága három Magyar Kupa-mérkőzésre eltiltotta Dibusz Dénest, a Ferencváros kapusát, aki súlyos sérülést okozott Marko Scepovicnak. Szerződést hosszabbított Dragan Aleksic, a bajnoki címvédő Szolnoki Olaj KK férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője.