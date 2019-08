Modern szociális szolgáltatóház készül Egerbaktán

A leendő szociális szolgáltató ház részeit mutatja Varga Tibor. A Heves megyei Egerbakta polgármestere szerint jól haladnak a munkával, bár a gyakori heves zivatarok nehezítik az építkezést. A 61 millió forintos beruházás célja, hogy a szociális ügyek egy központba kerüljenek, és a szolgáltatás minősége is javuljon.

A családsegítő, a gyermekjóléti intézet, a szociális étkeztetés és a szociális gondoskodás fog áthelyezésre kerülni. Szerencsére a helység adott volt ugye, mert felújításról beszélünk, arra, hogy három irodát tudunk kialakítani. Most közös önkormányzati hivatal lévén négy település funkcióját kell, hogy ellássa, tehát Egerbaktán kívül Hevesaranyos, Szarvaskő és Bátor községeknek az ilyen jellegű problémáit is gesztor településként Egerbaktának kell ellátni

- fogalmazott Varga Tibor, polgármester.

Az új épületben lesz konyha, irodák, vizesblokkok, és két nagyobb közösségi helység is. Az ingatlan szerkezetét megerősítették, lecserélték a tetőt, új nyílászárókat szereltek be, emellett az elektromos vezeték-és fűtésrendszert is korszerűsítették. A felújítás során a ház udvarát is parkosítják, és öt parkolót is kialakítanak.

Itt sok minden lesz, és ezt biztos, hogy várják a falusiak. Mert végül is egy olyan dolog történik most itt, ami még nem történt. Tehát itt van egy kongresszusi terem, itt lehet összejöveteleket tartani, itt lesz ebédkiszolgálás.

- mondta Berzevicziné Ani.

A megújult szociális szolgáltató házat a tervek szerint szeptember végén adják át.

HírTV