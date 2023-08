Stresszmentes mobilitási hetet szerveznek

Megosztás itt:

A hét eseményeivel arra is felhívják a figyelmet, hogy az utóbbi években jelentősen megnőttek a közlekedési, mobilitási lehetőségek: 2022-ben például minden rekordot megdöntött a zöldrendszámos autók átadása, köztük is a tisztán elektromos autók eladása nőtt a legnagyobb mértékben, 34 754-re, és ezzel már nagyobb arányban voltak a tisztán elektromos járművek a zöld rendszámosok között, mint a hibridek. A legfrissebb adatok szerint idén június végén, a tavalyi év azonos időszakához képest csaknem 50 százalékkal több, 41 386 tisztán elektromos autó járta az utakat Magyarországon, míg a zöld rendszámos autók száma meghaladta a 74 ezret. A rollerek száma az elmúlt években szintén megtöbbszöröződött, így a Jövő Mobilitása Szövetség szakértői szerint mára 80-100 ezer roller van használatban Magyarország útjain. Az elektromos kerékpárok száma is gyorsan nő: tavaly Magyarországon körülbelül 270 ezer kerékpárt értékesítettek, ebből 20 ezer e-bringa volt.

A mobilitási hét egybe esik a szeptemberi iskolakezdéssel, amikor ismét gyerekek ezrei indulnak majd egyedül iskolába, ezért fontos, hogy a diákok is tartsák be a közlekedési szabályokat, és így nagyobb biztonsággal érjenek az iskolába, illetve haza – hangsúlyozták a szervezők.

A biztonságos közlekedés érdekében a Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági és ügyességi versenyt indít, és már lehet regisztrálni a Rollerezzz 2023 versenyre, amelynek döntőjét szeptember 9-én, a Stresszmentes mobilitási hét záróeseményén, a családi napon rendezik majd meg.

Hatala József, a Magyar Autóklub elnökét elmondta, hogy a mikromobilitási eszközök használatán túl a közlekedésbiztonságra, az útfelületek közös, harmonikus használatára, a közlekedési kultúra javítására is nagy hangsúlyt fektet a 123 éves autóklub, ezért is működik együtt a Jövő Mobilitása Szövetséggel.

Kárpáti András, a szövetség elnöke szerint minden élethelyzetnek megvan a maga ideális közlekedési eszköze, és nem mindig az autó, a kerékpár vagy éppen a vonat a legjobb megoldás. Ezért a szövetség azt tűzte ki célul, hogy elfogadtassa: nem autósok, tömegközlekedők és kerékpárosok, hanem egyszerűen közlekedők vannak az utakon, akiknek minden adott helyzetben más, az adott célnak leginkább megfelelő eszközzel érdemes utazniuk.

Fotó: Magyar Autóklub