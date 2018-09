MNB: sok munkanap marad ki betegség miatt

Versenyképességi kérdésnek tartja az oktatás és az egészségügy helyzetét is a Magyar Nemzeti Bank. Erről a jegybank Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóságának vezetője nyilatkozott.

Elemzésük szerint Magyarországon kétszer annyi munkanap marad ki betegség miatt mint például Ausztriában.

Az egészségben leélt életszakasz pedig nemcsak a nyugati államokban mértnél, de a cseh vagy a lengyel átlagnál is rövidebb. Ezért az MNB szerint támogatni kell az életkornak megfelelő szűrővizsgálatokat, valamint a munkahelyi és a tömegsportot is. Szorgalmazzák emellett az egynapos műtétek kiterjesztését is. Az elemzést és a javaslatokat a nemzeti bank szakértői eljuttatják a döntéshozókhoz is.