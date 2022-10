Mit kereshet a DatAdat könyvelése egy borsodi kis faluban?

Megosztás itt:

Szegiben, egy mindössze 300 lelket számláló Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis faluban találtak rá az adóhatóság emberei a DatAdat Professional Kft. könyvelési adataira – értesült a Magyar Nemzet.

Emlékezetes, a Bajnai Gordon és volt titokminisztere, Ficsor Ádám nevével fémjelzett cégcsoport nemrég valótlanságot állítva tagadta, a Magyar Nemzet értesülésének megalapozottságát, miszerint a NAV házkutatást tartott volna a vállalatnál. Az adóhatóság erre közleményben volt kénytelen reagálni, amelyben tudatták, hogy szeptember 27-én valóban történt egy házkutatás. A kommünikéből az is kiderült, hogy DatAdat a törvényi előírásokat megszegve nem – az egyébként Ficsor Ádám, volt szocialista titkosszolgálati miniszter tulajdonában lévő lakásba – bejegyzett székhelyén működött. Sőt, a cég vezetői telefonon sem voltak hajlandók megmondani a társaság tényleges működési helyét, és az iratokat a NAV a DatAdat hivatalos könyvelőjénél sem tudta megtekinteni, mert a megadott címen nem is volt könyvelőiroda.

„Végül a szükséges iratok jelentős részét a könyvelést végző egyéni vállalkozó be nem jelentett irodájából sikerült lefoglalnia a nyomozóknak” – olvasható a NAV közleményében.

Lapunk információi szerint ez a DatAdat által be nem jelentett iroda található az eldugott kis Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen, ahol a múlt héten ismét kutatást tartottak az adóhatóság emberei. Mindez azért is meglepő, mert egy az idei választási kampány hajrájában kiadott datadatos közleményben Bajnaiék úgy fogalmaztak:

„Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 6 év során sikerült felépítenünk egy nemzetközileg is eredményes vállalkozást: a cég a rövid idő alatt egy magyar kisvállalkozásból Európa egyik meghatározó kampánytechnológiai cégévé nőtte ki magát.

Meglehetősen érdekes, hogy amennyiben valóban jelentős nemzetközi vállalkozásnak tekinthető a DatAdat, miért rejtegetik így az adataikat ahelyett, hogy egy komoly, ismert könyvvizsgáló vállalkozásra bíznák azok kezelését.

A furcsaságra magyarázatot adhat, hogy az adóhatóság gyanúja szerint a DatAdat Professional Kft. 2020-ban illegális módon csökkentette fizetendő adóját, és a cég valótlan tartalmú nyilatkozatot tett bevallásában, így a költségvetésnek vagyoni hátrányt okozhatott.

Mint ismert a 2022-es kampányban a baloldal hozzávetőleg egymillió választót érhetett el telefonhívásokkal, sms üzenetekkel, de fölmerült a gyanú, hogy az akciót lopott adatbázisok felhasználásával hajtották végre, hiszen olyan kormánypárti szimpatizánsok is kaptak hívásokat Márki-Zayéktól, akik bizonyosan nem adták meg nekik az a telefonszámukat. Az eset után a gyanú a DatAdatra terelődött, mivel maga a baloldal miniszterelnök-jelöltje is elismerte, hogy Bajnaiék cége dolgozott a kampányán. A DatAdat hevesen tagadta, hogy érintett lett volna az ügyben, amelyben már a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) is vizsgálódik.

Azóta az is kiderült, hogy a baloldal kampányát ismeretlen eredetű amerikai forrásokból finanszírozták, egy Action for Democracy nevű szervezeten keresztül, amelynek igazgatója az a Korányi Dávid, aki korábban éppen Bajnai Gordon főtanácsadója, majd kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára volt. Korányi nemrég Karácsony Gergelynek is főtanácsadója lett, amíg a főpolgármester vissza nem vonta megbízatását, miután kínossá vált, hogy a New Yorkban luxuskörülmények között élő férfi „távmunkában” dolgozik.

Ma már tudjuk, hogy Korányiéknak közel kétmilliárd forintot sikerült becsatornázniuk a baloldal 2022-es kampányába, és ebből az összegből fizette ki Márky-Zay Péter Bajnai és társai DatAdatját is. Mindez pedig felveti a tiltott kampányfinanszírozás gyanúját, és jelentős nemzetbiztonsági kockázatot is jelent.

Köztudott az is, hogy lehetséges, nem az idei volt az első alkalom, amikor amerikai pénzből csinált kampányt Magyarországon a baloldal. Korányi ugyanis már a 2019-es önkormányzati választásokra is szerezhetett forrásokat Karácsony Gergelyék 99 mozgalom nevű ismeretlen eredetű pénzből működő szervezete számára. A DatAdat pedig már ekkor megjelent a baloldal kampánya mögött, amiről az Index korábbi cikke szerint a szocialista ex-titokminiszter Ficsor Ádám úgy fogalmazott: „12 kampányban dolgoztunk azon a választáson, és közülük 12 polgármester nyert. Ez nagy győzelem volt.”

A DatAdat-ügyhöz kapcsolódó hír az is, hogy napokban feljelentéskiegészítést tett a NAV-nál Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő az ellenzéknek juttatott amerikai pénzek és a DatAdat-botrány legújabb fejleményeivel összefüggésben. Budai azért fordult ismét a hatósághoz, mert a DatAdat kétmilliárd forintot zsebelt be a választást megelőző tizenkét hónap alatt, de a társaság saját beszámolója szerint szinte teljes bevételük gyorsan el is tűnt, mivel mintegy 1,8 milliárd forintot költöttek el úgynevezett eladott (közvetített) szolgáltatásokra.

Magyar Nemzet