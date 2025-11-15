Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 15. Szombat Albert, Lipót napja
Jelenleg a TV-ben:

Pacsirta

Következik:

Hazahúzó 01:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

2025. november 15., szombat 21:30 | Origo
korrupció Kiss László MSZP Tisza Párt IT Cluster Transcarpathia

Az előzetesből szabadult óbudai polgármesternek a rácsok mögül egyből a Tisza Pártba vezetett az útja. Az Ellenpont arról számolt be, hogy Kiss László Ungvárra utazott a múlt héten, ahol a IT Cluster Transcarpathia képviselőivel vette fel a kapcsolatot, igaz, erről elfelejtett említést tenni.

  • Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

A börtönt is megjárt egykori óbudai polgármester azzal az IT Cluster Transcarpathia cég képviselőivel vette fel a kapcsolatot, amelynek az egyik alapítója Oleg Oszroverh. Ez az úriember vezeti azt a céget, amely a Tisza Világ-applikációt fejleszti. Kiss László különös találkozójára az Ellenpont figyelt fel.

Kiss László ugyan két posztjában is beszámolt az ungvári utazásáról, azt azonban valamilyen okból kifolyólag elfelejtette megemlíteni, hogy Ungváron felvette a kapcsolatot az IT Cluster Transcarpathia-val. Ahogy az Ellenpont megírta, a Telegramon elérhető bejegyzésből kiderült, hogy a szervezet képviselői Óbuda és Ungvár testvérvárosi kapcsolata keretében vették fel a kapcsolatot a magyar polgármesterrel.

A szervezet egyik alapítója az az Oleg Oszroverh, aki a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cég vezetője. Az ukrán fejlesztő több előadást is tartott a közelmúltban a Kiss Lászlóval szövetkező IT csoport rendezvényein. Legutóbb október 24-én – írja az Ellenpont.

Az Ellenpont cikkében közölt november elején készült képen az látható, hogy a bukott polgármester éppen egy olyan előadáson vesz részt, ahol többek között harci drónokról is szó esik. 

Fotó: Magyar Nemzet

További híreink

Jön az év leglátványosabb szuperholdja, mutatjuk, mikor kémlelje az eget

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

"Vigyázz magadra. Hiányozni fogsz!" - Gyászol a Vígszínház, hatalmas veszteség érte a társulatot

Orbán Viktor erőt sugárzott, Magyar Péter bénultságban van

Brutális fordulatokat hoz 2026 a számmisztika szerint

Bíróznak és durván provokálnak az írek, mert tudják, csak ez szól Sallaiék ellen

Magyar Péter szimpatizánsai élő adás közben lökdösték a Hírt TV operatőrét + videó

Egye többen csökkentik ezzel a megoldással fűtésszámlájukat – meglepően jól működik!

A világ legnézettebb klubmérkőzését Budapesten játsszák

További híreink

Jellemtelen hazaárulónak nevezték Magyar Pétert a Tisza Párt győri rendezvényén + videó

Paláver – Orbán Viktor: Európában háborús veszély van + videó

Magyar Péter szimpatizánsai élő adás közben lökdösték a Hírt TV operatőrét + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter szimpatizánsai élő adás közben lökdösték a Hírt TV operatőrét + videó
2
Jellemtelen hazaárulónak nevezték Magyar Pétert a Tisza Párt győri rendezvényén + videó
3
Deák Dániel: Szellősen álltak Magyar Péter rendezvényén Győrben
4
A világ legnézettebb klubmérkőzését Budapesten játsszák
5
Ma tartják az első háborúellenes gyűlést Győrben + videó
6
Orbán Viktor a holnapi magyar-ír mérkőzés kapcsán sem tagadta meg futball iránti rajongását
7
Online is kitölthető már a Nemzeti Konzultáció
8
Fordulat Trump politikájában: számos terméknél felfüggesztette a vámokat
9
Megálljt parancsolt az amerikai vezetés a szerbeknek az orosz kőolajjal kapcsolatban
10
Trump emelte a tétet: immár 5 milliárd dollárra perli a BBC-t

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

De, most akkor egy évre, vagy korlátlan időre? + videó

De, most akkor egy évre, vagy korlátlan időre? + videó

 Váczi Gergő műsorvezető a győri háborúellenes gyűlésen arról kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy pontosan meddig is kapott mentességet Magyarország az amerikai szankciók alól. Íme, a kormányfő válasza. 
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!