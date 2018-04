Miskolcon visszadátumozták a választás végeredményét

Első nekifutásra visszadátumozták a választás végeredményét rögzítő határozatot Miskolc 1-es számú körzetében. A jogsértés gyanúját felvető esetről a választókerület jobbikos országgyűlési képviselője számolt be Egyenesen című műsorunkban. Jakab Péter emlékeztetett, hogy a törvényi határidő szombat éjfélkor lejárt, ám a miskolci határozat addigra nem készült el. A végeredményt vasárnap hajnai fél 1-kor állapította meg a helyi választási bizottság. A dátumot és az időpontot a testület jobbikos delegáltja jegyzőkönyvbe vetette. A határidő elmulasztása miatt a Jobbik új választást követel Miskolcon. A küzdelem a borsodi megyeszékhelyen volt a legkiélezettebb, a fideszes Csöbör Katalin 127 szavazattal nyert Jakab Péterrel szemben.

„Még egy slusszpoén, hogy a választási bizottság azért nem jött zavarba teljesen, hiszen a választási eredményt meghatározó határozatot visszadátumozták 14-re, szombatra, tehát effektíve egy könnyed közokirat-hamisításba is beleszaladtak. Most a mai napra összehívtak egy rendkívüli választási bizottsági ülést, ahol ezt rendbe tették, tehát most már az új határozat 15-i dátummal szerepel. Nyilván ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a közokirat-hamisítás megáll, tehát a szükséges feljelentést meg fogjuk tenni” – mondta a szóvivő.