Miskolcon nyitották meg a 2025/26-os szakképzési tanévet + videó

Vezércikk - Nyilvánosságra került a Tisza brutális megszorító csomagja, azóta mi is tisztán látunk ez ügyben + videó

Nem tartja aggályosnak a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat az Európai Unió külügyi főképviselője + videó

Gyávaság verseny van az ellenzéken belül – így reagált Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a HírTV-nek adott exkluzív interjúban arra, hogy idén az ellenzéki politikusok mind lemondták a tihanyi Tranziton való részvételt és a vitát.

A kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a tihanyi Tranzit fesztiválon, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel beszélgetett.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Szijjártó Péter: Gyurcsány a választások után ismerte be, hogy hazudik, a Tisza már a választások előtt tette ezt meg + videó A külügyi tárca vezetője szerint az ellenzék sehol nincs szakpolitikai kérdésekben és nincs jövőképe. Egyebek között erről is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tihanyi Tranziton a HírTV-nek adott exkluzív interjúban.

Tuzson Bence: a Tisza Párt brüsszeli emlőkön él és kívülről érkező állításokat fogalmaz meg A Tisza Párt brüsszeli emlőkön él és kívülről érkező állításokat fogalmaz meg, Magyar Péternek pedig ha valami nem tetszik, akkor azonnal fenyeget és támad - hangsúlyozta az igazságügyi miniszter szombaton a tihanyi Tranzit fesztiválon.