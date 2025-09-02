Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Megosztás itt:

Miske, 2025. szeptember 1. – Egy egész országot megrázó tragédia történt a Bács-Kiskun vármegyei Miskén. Hétfő reggel érkezett a riasztás: a mindössze 22 hónapos K. Hanna Adrienn eltűnt otthonából. A falu lakói és a család a legrosszabbtól tartottak, és sajnos a rémálmuk valósággá vált. A kislány holttestét hétfő este egy szemétdombon, rongyokba csavarva találták meg, alig pár száz méterre otthonától. A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást, és exkluzív információink szerint a 24 éves nevelőapa, J. Dávid nemcsak gyanúsított, hanem a falu rettegett drogos figurája, akinek tettei mögött sötét titkok lappanghatnak.

A rejtély kezdete

Hanna édesanyja hétfő reggel munkába ment, a kislányt pedig nevelőapjára, J. Dávidra bízta. A helyiek szerint délelőtt még látták a férfit, ahogy a babakocsiban tolja Hannát, de később már csak az üres babakocsival tűnt fel. Az édesanya azonnal riasztotta a rendőrséget, de J. Dávid is eltűnt. Forrásaink szerint a faluban már régóta pletykáltak a férfi droghasználatáról, és sokan gyanították, hogy valami szörnyűség történt. A rendőrség, polgárőrök, kutyás mentők és civilek azonnal keresésbe kezdtek, drónokkal és keresőkutyákkal kutatva a környéket.

A szívszaggató felfedezés

Hétfő késő este érkezett a tragikus hír: Hanna holttestét egy szemétdombon, egy kereszt mellett, rongyokba csavarva találták meg, alig 200 méterre a család házától. Egy keresésben részt vevő anyuka a Borsnak elmondta: „A lányommal többször elmentünk azon a hely mellett, de semmit nem vettünk észre. Nem hittük, hogy ilyen közel van a pici kislány.” Exkluzív információnk szerint a rendőrség a helyszínen olyan nyomokat talált, amelyek egyértelműen a nevelőapára utalnak, és a kislány testén látható sérülések is szándékos bűntényre utalnak.

Hajtóvadászat a drogos gyanúsított után

A falu lakói nem tétlenkedtek: botokkal és machetékkel felszerelkezve kutatták J. Dávidot, akit a helyiek drogos múltja miatt régóta veszélyesnek tartottak. A rendőrség hajtóvadászata kedd délelőtt ért véget, amikor a Hirős Kommandó egy elhagyatott házban elfogta a 24 éves férfit, alig 200 méterre a bűntény helyszínétől. Forrásaink szerint a saját apja adta fel a rendőröknek, miután a falu haragja egyre nőtt. A helyiek dühe kirobbanó volt: „Szerencséd, hogy a rendőrök találtak meg, különben már nem élnél!” – kiabálták, miközben a kommandósok elvezették J. Dávidot és állítólagos szeretőjét, akit szintén őrizetbe vettek. A rendőrség emberölés gyanújával kezdeményezte a férfi letartóztatását.

Drogozott a gyilkos? Új részletek!

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos keddi Facebook-bejegyzésében exkluzív támpontot adott: a kábítószer valószínűleg kulcsszerepet játszott a tragédiában. „A drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz vezet és ártatlan életeket követel” – írta, hozzátéve, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekért életfogytiglan járhat. Forrásaink szerint J. Dávid régóta kábítószerfüggő, és a faluban terjedő pletykák szerint a gyilkosság napján is kábítószer hatása alatt állhatott. Ez magyarázhatja a bűntény brutalitását és azt, hogy a férfi miért rejtette el a kislány holttestét ilyen kegyetlen módon.

A falu retteg és gyászol

Miske közössége sokkos állapotban van. „Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom” – írta Horváth László, kifejezve részvétét. A faluban kedd estére tüntetést szerveznek, hogy igazságot követeljenek Hannának. A helyiek attól tartanak, hogy a drogos szál további veszélyeket rejt, és addig nem nyugszanak, amíg minden részlet ki nem derül. Exkluzív információnk szerint a rendőrség most a gyanúsított szeretőjének szerepét is vizsgálja, és nem zárják ki, hogy mások is érintettek lehetnek az ügyben.

Ez a tragédia nem csak Miskét, hanem az egész országot megrázta. Exkluzív részleteink új megvilágításba helyezik Hanna szörnyű halálának körülményeit és a drogos gyanúsított sötét múltját. Kövesd a fejleményeket, mert ez a történet még tartogathat megdöbbentő fordulatokat!

Fotó: Canva