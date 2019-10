Mirkóczki élcelődött a holokauszton

Szocialista botrány Kispesten - Karácsony Gergely jelöltjei egy drogpartin a lopásaikról vallanak a Hír Tv birtokába került felvételen. Közpénzek megcsapolásáról, visszaosztásáról és az abból vásárolt külföldi luxusvillákról beszélgetnek fehér por adagolása közben a kispesti szocialisták a Hír Tv Informátor című műsorához került felvételeken. A többórányi rögzített beszélgetéseken Gajda Péter MSZP-s polgármester emberei arról mesélnek, hogyan gazdagodtak meg közpénzek lenyúlásával. A felvételeken több MSZP-s mellett Lackner Csaba szocialista képviselő is hallható, aki azt vallja: ha valaki az önkormányzati politikában nem keres évi száz millió forintot, az hülye. Az Index az ügyben megkereste Lackner Csabát, aki azt mondta: nem emlékszik arra, hogy bármikor ilyeneket mondott volna, ahogy arra sem, hogy kábítószerezett volna. Ma délután két órakor helyezik nyugalomra a római katolikus temetőben Szekó Józsefet, Mohács tragikusan elhunyt polgármesterét. A szertartáson a Mohácsi Újság hírportál értesülése szerint várhatóan részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is. A DK-s Varjú László mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte Polt Péter legfőbb ügyész. A megalapozott gyanú szerint Gyurcsány Ferenc politikustársa tavaly a parlamenti választások előtt egy kávézóban találkozott a körzetében függetlenként induló másik jelölttel. Varju László anyagi juttatást ígért a férfinak, ha visszalép a javára a képviselőjelöltségtől, a felvetést a férfi elutasította. Varju László ajánlatával a választás rendje elleni bűntettet követhetett el. Puzsér Róbert közleményben jelezte, hogy főpolgármester-helyettesnek nevezné ki Karácsony Gergelyt, ha visszalépne a javára a főpolgármester-választáson. A publicista hozzátette: az ellenzéki pártoknak nem érdemes kitartani a teljesen elhibázott kampánystratégia mellett, és ahogy fogalmazott - Karácsony végleg elhasználódott a hazugságaiban, és láthatóan képtelen integrálni a sokszínű ellenzéki tábort. Békés további építkezés vagy céltalan rombolás - ez az október 13-i helyhatósági választások tétje az igazságügyi miniszter szerint. Varga Judit Berettyóújfaluban elmondta: a fejlődéshez fontos, hogy a polgárok olyan vezetőket válasszanak, akik együtt tudnak dolgozni a kormánnyal. A 2019/2020-as képzési évben 290 helyszínen több mint 4600 hátrányos helyzetű ember képzését kezdi el egy európai uniós program segítségével a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság. A magyar gazdaság kicsi, de rendkívül nyitott, ezért a nemzetközi nagyvállalatok nagy szerepet játszanak teljesítményének alakításában, ugyanakkor a lelkét mégis a magyar cégek adják - mondta Szijjártó Péter miniszter a Kovács Kft. gyáravatóján. A Költségvetési Tanács munkáját segítő elemzők többsége idén 4,5 százalék körüli növekedést vár, jövőre a prognózisok alapján lassul a gazdasági bővülés üteme. Magyarországon 2010 óta mintegy 1250 kilométer kerékpáros útvonal jött létre, így már 9100 kilométeren közlekedhetnek biztonságosan a biciklisek - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Magyarországon a baromfiipar jelentősége kiemelkedő, ezért meg kell őrizni az ágazat versenyképességét - jelentette ki Nagy István agrárminiszter az Európai Baromfi Vágóhidak és Kereskedők Szövetségének éves közgyűlésén. Konzervatív fordulatra van szükség az Európai Néppártban, mert a közeledés a baloldalhoz egyre rosszabb eredményhez vezet az európai parlamenti választásokon - hangsúlyozta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Münchenben. Frontálisan összeütközött egy kamion és egy kisbusz Romániában, az utóbbi időszak eddigi legsúlyosabb közlekedési balesetében 10-en meghaltak, heten megsérültek. Az északkelet-olaszországi Trieszt városában gyásznapot hirdettek a helyi idegenrendészet épületében történt tűzharc után, amelyben két rendőr meghalt, egy harmadik megsebesült pénteken. A francia terrorelhárítási ügyészség vette át a nyomozást a párizsi rendőr-főkapitányságon négy áldozatot követelő késes ámokfutás ügyében. A 2016-os EU-török menekültügyi egyezmény reformját követeli a görög kormányfő, hogy felgyorsíthassák a menedékkérelmi eljárásokat. A három éve hatályba lépett megállapodás értelmében az Európai Unió visszatoloncolhatja Törökországba azokat, akik illegálisan léptek be területére török földről, és elutasították menedékkérelmüket a görög égei-tengeri szigeteken működő központokban. Németország érdekét szolgálja a stabil EU-török menekültügyi egyezmény és az uniós külső határokon lévő államok támogatása, így a Görögországnak és Törökországnak nyújtott segítség - jelentette ki Horst Seehofer német belügyminiszter. Tüzet nyitottak az iraki biztonsági erők a fővárosban összegyűlt több tucat tüntetőre, a halálos áldozatok száma kedd óta már elérte a hatvanötöt. Csakis azok kaphatnak bevándorló-vízumot az Egyesült Államokba, akik igazolják, hogy képesek kifizetni az egészségügyi ellátásukat - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Összecsapások törtek ki Hongkongban azután, hogy a kormányzó bejelentette: tilos lesz az arcot eltakaró maszkot viselni az illegális és engedély nélküli tüntetéseken - a tiltakozók barikádokat emeltek és kirakatokat törtek be. Teljesen leállt a hongkongi metró a kormányellenes tüntetések alatt keletkezett károk miatt. Csak a svájci bíróságon tervezett kártérítési per áldozatonként háromszázezer euróba - azaz mintegy százmillió forintba kerülhet a Viking Sigyn szállodahajót üzemeltető cégóriásnak - írja a Magyar Nemzet. Elgázolt egy babakocsit toló apát a járdán egy autó Baktakéken - a csecsemő a helyszínen meghalt. Demonstráció miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több pontján is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Úszó-vk: Női 200 méter pillangón Hosszú Katinka győzött Jakabos Zsuzsanna előtt, míg a szám kvangdzsui világbajnoka, Kapás Boglárka negyedik lett. Úszó-vk: A férfi 100 méter pillangó is kettős magyar győzelemmel ért véget, a világcsúcstartó Milák Kristóf diadalmaskodott, Szabó Szebasztián második lett. Jégkorong Erste Liga: SC Csíkszereda - Dunaújvárosi Acélbikák 5:3; Corona Brasov - DEAC 3:1; Schiller-Vasas HC - FTC-Telekom 1:6 Férfi kosárlabda NB I: Naturtex-SZTE-Szedeák - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 90:100; OSE Lions - DEAC 72:87 Az Európai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága érvényben hagyta az elsőfokú döntést, így a magyar szövetségnek zárt kapuk mögött kell megrendeznie az Azerbajdzsán elleni jövő vasárnapi hazai Európa-bajnoki selejtezőt.