Mirkóczki: El akarják lehetetleníteni a Jobbikot

REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, FARKAS KRISZTINA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - INGYEN JOGSI A JOBBIKTÓL - VENDÉG: DÚRÓ DÓRA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. 6.40 - SÜLLYED A PAKSI ATOMERÕMÛ 4. BLOKKJA. - VENDÉG: RÓNAKY JÓZSEF VOLT FÕIGAZGATÓ, ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL. 8.30 - A PERONON: GÕGÖS ZOLTÁN AZ MSZP ELNÖKHELYETTESE. JÚLIUS 1-IG HALADÉKOT, ÉS RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÕSÉGET AJÁNL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ÁSZ ÁLTAL MEGBÜNTETETT PÁRTOKNAK. VONA GÁBOR: ORBÁN VIKTOR MEGIJEDT ÉS VISSZAVONULÓT FÚJT! A JOBBIK SZERINT CSUPÁN ÁTVERÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÕSÉGE. SZIGETVÁRI: AZ NGM HALADÉK JAVASLATA EGY CSAPDA. LMP: A PÁRT NEM FOGJA BEFIZETNI A BÜNTETÉST, ÍGY A RÉSZLETFIZETÉSSEL SEM FOGLALKOZNAK. JUHÁSZ PÉTER: MÉG A HÉTEN MEGEGYEZHET AZ ELLENZÉKI KOORDINÁLT INDULÁSRÓL AZ EGYÜTT, A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD REGGELI JÁRAT. EGYÜTT: AZ MSZP A 106 EGYÉNI KÖRZETBEN NEM AKAR KÖZÖSKÖDNI, DE AZT REMÉLIK, HOGY VÉGÜL MINÉL TÖBB HELYEN TUDNAK MAJD KOORDINÁLVA INDULNI. HOLLIK ISTVÁN: A KORMÁNY MINÉL ELÕBB VEGYE NAPIRENDRE A SOROS-TERV VÉGREHAJTÁSA ELLENI AKCIÓTERVET! DK: NE VEHESSEN RÉSZT A MAGYARORSZÁGI VÁLASZTÁSON AZ, AKI SOHA NEM ÉLT ITT. LUNGO DROM: FEL KELL HÍVNI A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG FIGYELMÉT AZ EGYRE SZAPORODÓ, MEGTÉVESZTÕ SZÁNDÉKÚ KAMUPÁRTOKRA. REPUBLIKON INTÉZET: 1. FIDESZ-KDNP 57%, 2. JOBBIK 16%, 3. MSZP 11%, 4. LMP 5%, 5. DK 5%, 6. MOMENTUM 2%, 7. EGYÜTT-PÁBESZÉD 2%. MÉG JANUÁRBAN ELKEZDÕDHETNEK ÉS NYÁR VÉGÉIG BE IS FEJEZÕDNEK A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMHOZ TARTOZÓ MÚZEUMKERT REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATAI. A HETI VÁLASZ ÖSSZESÍTÉSE SZERINT MÉSZÁROS LÕRINCNEK 204 DB CÉGE VAN. ROMÁN NYELVÛ MAGYARELLENES FALFIRKÁK JELENTEK MEG TÖBB CSÍKSZEREDAI ÉPÜLET FALÁN - CSÍKI HÍRLAP. GUY VERHOFSTADT: ORBÁN VIKTOR RETORIKÁJA ELLENTÉTES AZ EU ALAPÉRTÉKEIVEL. ISMÉT NÉMETORSZÁGBA UTAZOTT ORBÁN VIKTOR, AHOL EGY GAZDASÁGI FÓRUMON BESZÉLT. JANUÁR 30-ÁN A MAGYAR MINISZTERELNÖK BÉCSBE LÁTOGAT, AHOL SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁRRAL TALÁLKOZIK. SZIGORÚBB FELLÉPÉST ÍGÉRT AZ OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER A BÛNCSELEKMÉNYT ELKÖVETÕ MENEKÜLTEKKEL SZEMBEN. ALÁÍRÁSGYÛJTÉS KEZDÕDÖTT AZ AMERIKAI TÖRVÉNYHOZÁSBAN AZÉRT, HOGY A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM NE TÁMOGASSA PÉNZZEL A FÜGGETLEN MAGYAR SAJTÓT. JEAN-CLAUDE JUNCKER: A VISEGRÁDI ORSZÁGOK VEZETÕ SZEREPET TÖLTHETNEK BE AZ EU-BAN, HA BETARTJÁK A SZABÁLYOKAT. GÜNTHER OETTINGER: NÖVELNI KELL AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉBE FIZETETT TAGORSZÁGI HOZZÁJÁRULÁSOK MÉRTÉKÉT. FINANCIAL TIMES: AZ EU A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT KÖVETKEZMÉNYEIRE KÉSZÍTI FEL A BRIT VÁLLALATOKAT. A MIGRÁCIÓELLENES MILOS ZEMAN VEZET A KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSOK SZERINT A CSEH ELNÖKVÁLASZTÁS ELÕTTI UTOLSÓ NAPON. ZEMAN ÚJRA BABISNAK ADNA KORMÁNYALAKÍTÁSI MEGBÍZATÁST, HA TÖBBSÉGI TÁMOGATÁST SZEREZ A KÉPVISELÕHÁZBAN. A DÉL-KOREAI ELNÖK SZEMÉLYESEN TÁRGYALNA KIM DZSONG UNNAL. AZ IRÁNI ÁLLAMFÕ ELRENDELTE A MÚLT HÉTEN ÕRIZETBE VETT ÖSSZES DIÁK SZABADON ENGEDÉSÉT. TÖBB SZÁZ EMBERT ÍTÉLTEK EL EGYIPTOMBAN A 2013-AS TÜNTETÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. ÁLLAMTITOK MEGSÉRTÉSÉÉRT VÁDAT EMELTEK MIANMARBAN A REUTERS KÉT TUDÓSÍTÓJA ELLEN. ERÕS, 7,6-OS FOKOZATÚ FÖLDRENGÉS VOLT HELYI IDÕ SZERINT KEDD ÉJJEL A KARIB-TENGER TÉRSÉGÉBEN, HONDURAS PARTJAINÁL. NYOLC ÉS FÉL ÉVRE ÍTÉLTEK EGY MACEDÓN KÁBÍTÓSZERCSEMPÉSZT SZEGEDEN. ÕRIZETBE VETTE A RENDÕRSÉG AZT A PÁSZTÓI NÕT, AKI A GYANÚ SZERINT BRUTÁLIS MÓDON MEGÖLTE ÚJSZÜLÖTT GYERMEKÉT. VILLAMOSSAL ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, A KÕBÁNYAI ÚT KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT ÉS HOROG UTCA KÖZÖTTI SZAKASZÁN, 1 EMBER MEGSÉRÜLT. A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE AZ A GYALOGOS, AKIT SZERDA REGGEL GÁZOLTAK EL A 11-ES FÕÚTON ESZTERGOM TÉRSÉGÉBEN. ÚJRA BÍRÓSÁG ELÉ ÁLL SZEGEDEN AHMED H., AKIT TERRORCSELEKMÉNNYEL VÁDOLNAK. ELGÁZOLT EGY EMBERT A BUDAPEST-GÖDÖLLÕ VONALON KÖZLEKEDÕ HÉV SZERDÁN HAJNALBAN KEREPESNÉL, A NYÍLT PÁLYÁN. A TATAI RENDÕRÖK FOGTÁK EL AZT A KÉT FÉRFIT, AKIK A GYANÚ SZERINT NÉMETORSZÁGBAN KÖVETTEK EL LAKÁSBETÖRÉST.