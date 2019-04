Mirkóczki Ádám beismerte, hogy zárt körben tett antiszemita, rasszista kijelentéseket

Újabb tízezrek fognak elindulni az Európai Unió felé, ahogy az időjárás egyre javul, de Brüsszel nem tesz semmit a helyzet megoldásáért - mondta Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg a rendszer ráfizetésesen működik és egy „új, alkalmas polgármester” nem rendezi a helyzetet a kerületben. Kocsis Máté a Kossuth rádióban arról is beszámolt, hogy a kormánypártok szombatig több mint félmillió támogató aláírást gyűjtöttek össze Orbán Viktor hétpontos programjához a bevándorlás megállítására. Az európai parlamenti választás nem arról szól, hogy kinek hány mandátuma lesz, hanem arról, hogy Európában béke vagy háborúskodás lesz - mondta Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a párt európai parlamenti kampánynyitóján. Ötpontos, fiatalokat segítő európai uniós programot hirdetett Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője. A Demokratikus Koalíció egységes és kiszámítható párt, amely a megalakulása óta egyetlen jelentős politikai fordulatot sem tett - mondta Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke a DK európai kampánynyitó rendezvényén. A világtörténelem egyik legértelmetlenebb és legbrutálisabb pusztításának nevezte a holokausztot Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján. Több, mint öt százalékkal, vagyis csaknem 18 milliárd forinttal juthat több a magyar haltermelőknek a következő hétéves uniós költségvetési ciklusban - mondta a halászati szakmaközi szervezet elnöke. Mintegy tíz százalékkal emelkedhetnek a halászatra fordítható európai uniós források - jelentette ki Erdős Norbert fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő. Németh István hozzátette: ezt a Fidesz EP szakpolitikusának javaslatára fogadta el ez Európai Parlament a múlt héten. A Fideszt egyik legsikeresebb tagpártjának tartja a középjobb és jobboldali pártokat tömörítő Nemzetközi Demokrata Unió egymást követő három kétharmados választási győzelméért - nyilatkozta Novák Katalin Chiléből. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára elmondta: a demokrata unió szövetségesként tekint a magyar kormánypártra, mivel a számukra is olyan fontos értékeket képviseli, mint a demokrácia, a vallásszabadság, és a kereszténység védelme. Németország további hat hónapra, novemberig meghosszabbítja az ideiglenesen visszaállított ellenőrzést az Ausztriával közös határszakaszán. Az EU sikerét a tagállamoknak az az ősi tudása adta, hogy a közösség csak egyenlő, szabad nemzetek együttműködéseként működtethető - hangsúlyozta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Bocsánatot kért Aleksandar Vucic szerb államfő a Szerbiában élő magyaroktól az előző napi ellenzéki tüntetésen elhangzott gyűlöletbeszéd miatt. Hiába várta Petro Porosenko vasárnap ellenfelét, Volodimir Zelenszkij elnökjelöltet a kijevi Olimpiai Stadionban, utóbbi nem jelent meg a kettejük közti nyilvános vitára. Nagyobb figyelmet kell fordítania Németországban a szövetségi alkotmányvédelmi hivatalnak a szélsőjobboldali szerveződésekre - mondta Thomas Haldenwang, a nemzetbiztonsági szolgálat vezetője. Tíz nap után kiköthet Máltán a Sea Eye nemzetközi civil szervezet által működtetett hajó, fedélzetén 62 menekülttel. A máltai kormány közlése szerint a kimentett migránsok nem maradhatnak az országban. A horvát kormány 2,9 százalékról 2,5 százalékra rontotta az ország idei gazdasági növekedésével kapcsolatos előrejelzését. Az algériai voksolásokat felügyelő bírák közölték, hogy az elégedetlenségi mozgalom támogatásának jeleként bojkottálják a július 4-ére kitűzött elnökválasztás előkészítését. Irán a nemzetközi közösség állásfoglalását várja arról, hogy az Egyesült Államok terrorszervezetté nyilvánította a Forradalmi Gárdát - közölte Dzsavád Zaríf irányi külügyminiszter. Fájez esz-Szarrádzs líbiai miniszterelnök tagadja, hogy terroristák harcolnak az oldalukon a Tripoliért vívott csatában a Halífa Haftar tábornok vezette Líbiai Nemzeti Hadsereggel szemben. Legalább 121 halottja és 561 sebesültje van eddig a Tripoliért vívott harcoknak - közölte az Egészségügyi Világszervezet. Mintegy tízezren vettek részt Belgrádban a Vucic elnök elleni újabb tüntetésen. Eszmecserét folytatott az Egyesült Államok szudáni ügyvivője és a kartúmi átmeneti katonai tanács helyettes vezetője a szudáni biztonsági helyzetről. Ezrek tüntettek a szigorú ausztrál bevándorlási politika ellen a szigetország több városában. Nicolas Maduro venezuelai elnök bejelentette, hogy csaknem egymillió fővel növeli a népi milícia létszámát az év végéig. Felszállás közben lezuhant egy kisrepülő a Mount Everest közelében, ketten meghaltak és hárman megsérültek a balesetben - közölte egy nepáli rendőrségi szóvivő. Kéttucatnyi halottja is lehet a két négyemeletes, Rio de Janeiró-i lakóház összeomlásának. Egy ember meghalt, amikor Melbourne egyik szórakozóhelye előtt egy autóból rálőttek a tömegre, az áldozaton kívül egy vendég szenvedett súlyos sérüléseket. Öt tonna folyékony metamfetamint foglaltak le mexikói katonák egy titkos droglaboratóriumban Sinaloa szövetségi tagállamban - közölte a mexikói hadsereg. Az óceánok és tengerek hatékonyabb védelmére szólította fel a nemzetközi közösséget a Seychelle-szigetek elnöke, Danny Faure, aki egy tengeralattjárón mondta el beszédét. Melegszik az idő a következő napokban: a leghidegebb órákban helyenként még mínuszok is lehetnek, míg napközben néhol 20 fok körül alakulnak a maximumok. Kilenc engedély nélkül átalakított autó forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök egy újpesti illegális gyorsulási verseny helyszínén - közölte a rendőrség. Ma tartják az Élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta este 6 órakor indul a Március 15. térről és a Jane Haining, majd az id. Antall József rakparton vonul a Cipők a Duna-parton emlékműhöz. Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a ma is tartó Vivicitta városvédő futás, valamint az Élet menete miatt Budapesten. Hosszú Katinka a pénteki ezüst után szombaton két döntő megnyerésével folytatta szereplését a stockholmi nemzetközi úszóversenyen. A magyar férfi kézilabda-válogatott 23:23-as döntetlent játszott Oroszországgal az Európa-bajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában. A MOL Vidi 2:1-re nyert a vendég Újpest ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának zárómérkőzésén. A magyar női jégkorong-válogatott kiharcolta a világelitbe jutást; az első kettő között zárja a budapesti divízió I/A világbajnokságot. Női kosárlabda NB I: MTK Budapest - PINKK-Pécsi 424 66:63; Vasas Akadémia-BEAC Újbuda 78:86. Labdarúgó NB I: Paks - Puskás Akadémia 0:0; Kisvárda - Diósgyőr 1:1; Mezőkövesd - Ferencváros 1:2; Haladás - MTK 1:0; Honvéd-Debrecen 1:1.