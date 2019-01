Mínusz 18-nál is hidegebbet mértek Magyarországon

2019. JANUÁR 8., KEDD ÁDER: NE SZALASSZUK EL AZ ESÉLYT, HOGY 2019 A FORDULAT ÉVE LEHESSEN A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI HARCBAN. STRATÉGIAI PARTNERSÉGET KÖTÖTT A MAGYAR KORMÁNY ÉS A TUNGSRAM. A TUNGSRAM ÚJRA MAGYAR TULAJDONBAN VAN MONDTA A MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSAKOR SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. ÚJ IDÕSZÁMÍTÁS INDUL A SZUPERKÓRHÁZAKKAL - NYILATKOZTA A MAGYAR IDÕKNEK CSERHÁTI PÉTER, AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM MINISZTERI BIZTOSA. ITM-ÁLLAMTITKÁR: AZ EU TAVALY 4,4 MILLIÁRD EURÓT UTALT FEJLESZTÉSRE MAGYARORSZÁGNAK. TÁMOGATÁST VEZET BE A NEMZETI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ALAP A CIVIL SZERVEZETEKNEK, A PÁLYÁZATI RENDSZER KERETÉBEN 200.000 FT ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZHATNAK. KOCSIS MÁTÉ: A KÖZÖS ELLENZÉKI EP-LISTA EGY SOROS-LISTA LESZ. MINISZTERELNÖKSÉGI ÁLLAMTITKÁR: EGYETLEN BIRODALOM SE TEKINTHETI MÁSODRANGÚ ÁLLAMPOLGÁROKNAK A MAGYAROKAT. BUDAPESTRE ÉRKEZETT AZ A BANGLADESI SZIÁMI IKERPÁR, AKIKET MAGYAR ORVOSOK FOGNAK SZÉTVÁLASZTANI. 18%-KAL NÕTT A DECEMBERBEN ELÕVÉTELBEN ÉRTÉKESÍTETT 2019-ES AUTÓPÁLYA-MATRICÁK SZÁMA TAVALYHOZ KÉPEST. A MOL BRUTTÓ 4 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. VÁRATLANUL BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT JIM YONG KIM, A VILÁGBANK ELNÖKE HÉTFÕN - MTI. A BRITEKNEK RENDEZETLEN BREXIT ESETÉN SEM KELL TÁVOZNIUK NÉMETORSZÁGBÓL - HANGSÚLYOZTA A NÉMET BELÜGYMINISZTÉRIUM SZÓVIVÕJE. KÉTNAPOS TÁRGYALÁSSOROZAT INDULT KÍNA ÉS AZ USA MAGAS RANGÚ DELEGÁCIÓI KÖZÖTT PEKINGBEN, HOGY RENDEZZÉK A KERESKEDELMI VITÁKAT. EU-BIZTOS: MÁSFÉL MILLIÓ MENEKÜLT RÉSZESÜLT AZ EU HUMANITÁRIUS TÁMOGATÁSÁBÓL TÖRÖKORSZÁGBAN. VIHARVESZÉLY MIATT TÖRÖLTE MINTEGY 160 EURÓPAI JÁRATÁT A KLM AZ AMSZTERDAMI REPÜLÕTÉREN MTI. A BFM HÍRTELEVÍZIÓ NEM TUDÓSÍTJA A SÁRGAMELLÉNYESEK HÉTFÕI AKCIÓIT - KÖZÖLTE A CSATORNA ÚJSÁGÍRÓ SZERVEZETE. AZ EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGHOZ FORDULT KIJEV A FOGLYUL EJTETT UKRÁN TENGERÉSZEK ÜGYÉBEN - ÍRTA A FACEBOOKON AZ UKRÁN IGAZSÁGÜGY-MINISZTERHELYETTES. OLASZ MINISZTERELNÖK: OLASZORSZÁG KÉSZ 15 EMBERT BEFOGADNI ABBÓL A CSOPORTBÓL, AMELY DECEMBER ÓTA KÉT CIVIL HAJÓ FEDÉLZETÉN REKEDT A MÁLTAI PARTOKNÁL. BERLIN CSAK EGY EURÓPAI MEGOLDÁS KERETÉBEN HAJLANDÓ BEFOGADNI EMBEREKET A MÁLTÁNÁL VESZTEGLÕ HAJÓKRÓL - HANGSÚLYOZTÁK NÉMET KORMÁNYZATI ILLETÉKESEK. POROSENKO AZ ÖNÁLLÓ UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ ELISMERÉSÉRE SZÓLÍTOTTA FEL A VILÁG ÖSSZES ORTODOX EGYHÁZÁT. SOLTÉSZ MIKLÓS: KRAKKÓBAN ESKÜT TETT AZ ESTERHÁZY JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁT ELÕKÉSZÍTÕ TÖRTÉNÉSZBIZOTTSÁG. A GÖRÖG PARTI ÕRSÉG TÖBB TUCAT EMBERT MENTETT KI AZ ÉGEI-TENGERBÕL, A MENEDÉKKÉRÕK GUMICSÓNAKON PRÓBÁLTAK ÁTKELNI - KÖZÖLTE A GÖRÖG PARTI ÕRSÉG. TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG: LEGALÁBB HAT TENGERÉSZ MEGHALT EGY HAJÓSZERENCSÉTLENSÉGBEN A FEKETE-TENGEREN. WASHINGTON ÉS PHENJAN MÁR A KÖVETKEZÕ CSÚCSTALÁLKOZÓ HELYSZÍNÉRÕL EGYEZTET - KÖZÖLTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. ÚTON VAN KÍNÁBA KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ, AKI NEGYEDSZER KÉSZÜL TANÁCSKOZNI HSZI CSIN-PING KÍNAI ELNÖKKEL JELENTETTE A DÉL-KOREAI HÍRLAP. BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTOTTAK HAT FÉRFIT SVÉDORSZÁGBAN TERRORIZMUSSAL KAPCSOLATOS VÁDAKKAL. EGYIPTOMI ELNÖK: AZ EGYIPTOMI HADSEREG SZOROSAN EGYÜTTMÛKÖDIK IZRAELLEL A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN. ELTÛNT KÉT NÉMET ÁLLAMPOLGÁR EGYIPTOMBAN - KÖZÖLTE HÉTFÕN A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZÓVIVÕJE BERLINBEN. ELFOGTÁK SZÍRIA KELETI RÉSZÉBEN AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA SZERVEZET ÖT TAGJÁT: KÉT AMERIKAI, KÉT PAKISZTÁNI ÉS EGY ÍR ÁLLAMPOLGÁRT. OSDH: LEGKEVESEBB ÖTEN MEGHALTAK ÉS NYOLCAN MEGSEBESÜLTEK RAKKÁBAN AZ IÁ TERRORSZERVEZET ÁLTAL VÉGREHAJTOTT POKOLGÉPES MERÉNYLETBEN HÉTFÕN. A BOHÉM RAPSZÓDIA C. FILM NYERTE A LEGJOBB DRÁMAI FILM GOLDEN GLOBE-DÍJÁT. ALVÓ HARAGOSAIRA GYÚJTOTTA ALKALMI SZÁLLÁSUKAT A GYANÚ SZERINT EGY HAJLÉKTALAN KAPOSVÁRON, A BÍRÓSÁG ELRENDELTE A FÉRFI LETARTÓZTATÁSÁT. HÓFÚVÁS MIATT TÖBB KELETI JÁRÁSRA IS RIASZTÁST ADOTT KI AZ OMSZ. HOLTTESTRE BUKKANTAK A TÛZOLTÓK EGY CSEPELI LEÉGETT FAÉPÜLET BONTÁSA KÖZBEN HÉTFÕ HAJNALBAN.