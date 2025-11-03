Mintegy kétszázezer Tisza szimpatizáns adata szivárgott ki + videó

Megosztás itt:

November elején újabb felhasználók adatai szivárogtak ki. Arról írt vasárnap a Magyar Nemzet, hogy a Tisza Világ alkalmazás mintegy kétszázezer felhasználójának az adatai váltak elérhetővé az interneten. Köztük például a teszteléshez, fejlesztéshez használt fiókok, valamint belső körös szereplők, például adminok is megtalálhatók.

Ha több európai országban nem is, Ukrajnában viszont annál inkább. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanis a kiszivárgott adatbázisban nagyjából fél tucat olyan felhasználó van, amely mellé az ukrán állam azonosítóját írták.

Az adatszivárgás mögé bújva továbbra sem mutatja be országgyűlési képviselőjelöltjeit Magyar Péter. Így már negyedik alkalommal halasztotta el a nevek felsorolását. A jelek szerint az újabb botrány tovább fokozza a káoszt a Tisza párton belül.