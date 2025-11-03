Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 03. Hétfő Győző napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Mintegy kétszázezer Tisza szimpatizáns adata szivárgott ki + videó

2025. november 03., hétfő 12:27 | HírTV

A Tisza párthoz köthető, hatalmas adatbázis vált elérhetővé a világhálón hétvégén. Csaknem kétszázezer név és hozzá tartozó más információ látott napvilágot.

  • Mintegy kétszázezer Tisza szimpatizáns adata szivárgott ki + videó

November elején újabb felhasználók adatai szivárogtak ki. Arról írt vasárnap a Magyar Nemzet, hogy a Tisza Világ alkalmazás mintegy kétszázezer felhasználójának az adatai váltak elérhetővé az interneten. Köztük például a teszteléshez, fejlesztéshez használt fiókok, valamint belső körös szereplők, például adminok is megtalálhatók.

Ha több európai országban nem is, Ukrajnában viszont annál inkább. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanis a kiszivárgott adatbázisban nagyjából fél tucat olyan felhasználó van, amely mellé az ukrán állam azonosítóját írták.

Az adatszivárgás mögé bújva továbbra sem mutatja be országgyűlési képviselőjelöltjeit Magyar Péter. Így már negyedik alkalommal halasztotta el a nevek felsorolását. A jelek szerint az újabb botrány tovább fokozza a káoszt a Tisza párton belül.

További híreink

Óriásit fordul az időjárás a hét első napján, ennek sokan nem fognak örülni

Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó

Kétségtelen: ők voltak a XX. század legszebb magyar modelljei – retró galéria

Orosz olaj: sorra hullanak a csontvázak a szekrényből

Arne Slot máris menekülőre fogta; Van Dijk és Szalah cserben hagyja a Liverpoolt

Gigabotrány: újabb adatbázis került ki a világhálóra, amely a Tisza kétszázezer szimpatizánsának adatait tartalmazhatja

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Csak 5 ezer forintba kerül a Lidlben, de súlyos pénzeket spórolhatunk vele

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

További híreink

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?
2
Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja
3
Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó
4
Eldőlt, Tiszabura megint választott
5
Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás
6
Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó
7
Óriási magyar sikerek darts-ban
8
Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó
9
Nigéria várja az amerikai haderőt
10
Sajtóklub – Eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!