Minősíthetetlenül beszélt egy Fideszes képviselőről is Eger ellenzéki polgármestere egy hangfelvételen + videó

“Megdöbbent az a hangnem amit megüt és amiket említett rólam. Hogy miért tette az tőle kell megkérdezni. Meg azt is, hogy miért ilyen Janus-arcú. Az is felfoghatatlan számomra, hogy ezt ő, hogy interpretálja. Ő azt mondta, hogy képzelnek, hogy felvesznek egy ilyen beszélgetést. Én azt gondolom, hogy polgári demokráciában egy ilyen hangfelvétel kiszivárgása után egy polgármester nem tehet mást, mint visszavonul a közélettől." - mondta Pajtók Gábor országgyűlési képviselő.

De régen jóban voltál Pajtókkal nem? Most is jóban vagyok csak egy sunyi geci, tehát a háttérben tőlem ő el akar határolódni. Ami nem biztos, hogy baj. Nekem nem biztos, hogy baj. Szerencsére vagyok olyan helyzetben, hogy nem kell velük foglalkozni. - mondta Mirkóczki Ádám.

