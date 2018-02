Minisztériumot perel az LMP

A 2019-ig szóló megállapodást az ellenzéki párt szerint azért lenne fontos nyilvánosságra hozni, hogy megtudják, Magyarország milyen áron veszi az energiahordozót. Az LMP azt gyanítja, hogy a kormány azért titkolózik, mert a szerződés kiadásával kiderülne, hogy a magyar lakosság valójában jóval drágábban kapja a gázt, mint azt egyébként az árak indokolnák.

hirdetés

hirdetés

hirdetés