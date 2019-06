Miniszteri biztos: A kormány kiemelten foglalkozik a nemzetpolitikával

Csökkenteni akarjuk az adókat, az államadósságot, míg növelni a béreket, a beruházásokat és a munkahelyeket - kezdte nyitóbeszédét Varga Mihály pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés általános vitájában. Az Állami Számvevőszék szerint megalapozott a 2020-as költségvetés, hozzájárul a magyar gazdaság fenntartható kifehérítéséhez és a kiszámítható, stabil gazdasági folyamatokhoz. A pénzügyi stabilitást tükrözi a 2020-as költségvetési törvényjavaslat - jelentette ki a Költségvetési Tanács megállapításait ismertetve Kovács Árpád, a testület elnöke. Három év múlva jöhetne az egy számjegyű személyi jövedelemadó - írja szakértői véleményekre hivatkozva a Magyar Nemzet. Ez azt jelentené, hogy az szja jelenleg 15 százalékos kulcsa 9 százalékosra vagy még kisebbre változna. Rendkívüli mértékűnek nevezte a jövő évi költségvetési javaslatban szereplő családtámogatásokat a fideszes Bánki Erik. Jövőre is folytatódik a kormány 2010 óta képviselt társadalompolitikai víziója, ami a családok megerősítését, támogatását jelenti - mondta Hargitai János, a KDNP vezérszónoka. A semmittevés, a folytatódó politikai propaganda, a túlélés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét Gyurcsány Ferenc, a DK elnök-frakcióvezetője. Jövőellenesnek és igazságtalannak nevezte a jövő évi költségvetésről szóló javaslatból kiolvasható újraosztási szándékot Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. A benyújtott büdzséjavaslat a jövő felélésének költségvetése, mert míg bizonyos társadalmi csoportoknak kedvez, másoknak egyáltalán nem - mondta Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke. Újabb politikus hagyja ott az LMP-t, Moldován László 10 év után lép ki a pártból - döntését Facebook oldalán jelentette be. Párbeszédesek próbáltak meg manipulálni egy közvélemény-kutatást - írja az Azonnali.hu. A főpolgármesteri előválasztás szétveri az amúgy is gyenge ellenzéki együttműködést - jelentette ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője az M1-en. Szolgáltató Önkormányzat Díjjal ismerte el Pintér Sándor belügyminiszter nyolc önkormányzat munkáját. Kétmilliárd forint támogatásra pályázhatnak a baromfi- és sertéstenyésztők - mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár az M1-en. A nemzeti összetartozás éve alkalmat ad arra, hogy megemlékezzünk a 100 évvel ezelőtti sajnálatos eseményekről, egyben bemutassuk az elmúlt egy évszázad eredményeit - jelentette ki Pánczél Károly kormánypárti képviselő Magyarország élőben c. műsorunkban. Az Európai Néppárt megegyezett az új liberális, Újítsuk meg Európát nevű párttal, hogy támogassák Manfred Webert az Európai Bizottság elnökjelöltjeként - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Dacian Ciolos volt román miniszterelnököt választotta vezetőjének az Újítsuk meg Európát névre keresztelt liberális európai parlamenti frakció. Magyarországnak érdeke a Krk-szigeti LNG-terminál (cseppfolyósított földgázterminál) megépítése - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Zágrábban, ahol Tomislav Coric horvát környezetvédelmi és energetikai miniszterrel tárgyalt. Óriási pénzügyi nehézségekkel küszködik az osztrák hadsereg, és ha nem javul a helyzet, 2020-ban csődöt jelenthet - közölte Thomas Starlinger osztrák védelmi miniszter. Boris Johnson volt brit külügyminiszter szerint sem ő, sem a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségére pályázó többi jelölt nem törekszik arra, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül, rendezetlen módon lépjen ki az Európai Unióból. Antonio Guterres ENSZ-főtitkár felszólította Oroszországot és Törökországot, hogy tegyenek meg mindent a szíriai Idlíb tartományban kialakult helyzet stabilizálására, mivel humanitárius katasztrófa fenyeget azon a tájon. Irán nem hosszabbítja meg a 2015-ös többhatalmi atomalku megmentésére adott hatvannapos határidőt - jelentette be az Iráni Atomenergia Szervezet szóvivője, Behrúz Kamalvani. Több mint kétszáz, többségében afgán, iraki, szomáliai és szudáni migránst szállítottak el a francia hatóságok a Párizs északi határán található Saint-Denis-ből, egy utcai migránstáborból. Illegális bevándorlók támadtak a spanyol rendvédelmi szervekre Ceuta kikötőjében - számolt be a V4 nemzetközi hírügynökség. A rendőrség 40 személyt, köztük számos fiatalkorút tartóztatott le. Donald Trump a 2020-as elnökválasztáson újra indul az elnökségért - ezt maga az amerikai elnök jelentette be tegnap este a floridai Orlandóban. Hatályba lépett az ausztráliai Victoria államban az aktív eutanáziát lehetővé tevő, másfél évvel ezelőtt megalkotott törvény. Tizenhat tonnányi kokaint koboztak el egy hajóról az amerikai hatóságok a pennsylvaniai Philadelphia kikötőjében. Nem volt ittas és nem állt kábítószer hatása alatt a dunai hajóbaleset időpontjában a Viking Sigyn ukrán kapitánya – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Emberölés áldozata lett az a tiszafüredi nő, akit férjével együtt otthonukban holtan találtak június 16-án - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. Karambol miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, Kápolnásnyék térségében - írta az Útinform. Férfi vízilabda világliga szuperdöntő: Kanada - Magyarország 10:9 A párbajtőröző Andrásfi Tibor a hetedik helyen végzett a düsseldorfi vívó Európa-bajnokságon. A női tőrözők mezőnyében Mohamed Aida a nyolcaddöntőben fejezte be szereplését a düsseldorfi Európa-bajnokságon. Férfi kosárlabda NB I, döntő: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Egis Körmend 87:77. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása: 2:0 a Falco javára. A bolgár Ludogorec Razgrad együttesével találkozik a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. A MOL Fehérvár FC montenegrói, a Debrecen albán, a Budapest Honvéd pedig litván ellenfelet kapott a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának sorsolásán. Hajnalban elhagyta a francia rendőrség Korrupcióellenes Hivatalának épületét Michel Platini, az Európai Labdarúgó Szövetség korábbi elnöke.