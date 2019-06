Miniszteri biztos: 2022-re 70 ezer bölcsődei férőhellyel lesz több

Az illegális migrációról és a kétoldalú gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatokról tárgyalt Orbán Viktor a mianmari kormányfővel. Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: Európa számára jelenleg az illegális bevándorlás az egyik legnagyobb kihívás, de mindkét térségben megoldandó kérdés az egyre növekvő muszlim népességgel való együttélés. Magyarország különös tisztelettel van azok iránt, akik nemzetük érdekét helyezik az első helyre, és áldozatokat is készek hozni érte - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány szándékai szerint a jövő évi büdzsé fő nyertesei a családok lesznek - mondta Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Az államtitkár kifejtette: amennyiben jövőre a magyar gazdaság 3,5 százalékot meghaladó ütemben bővül, a nyugdíjasok az idei évhez hasonlóan nyugdíjprémiumra számíthatnak. Az idei évhez hasonlóan jövőre is kiemelt támogatásra számíthat a nemzetpolitikai terület az Országgyűlés elé beterjesztett költségvetési javaslat szerint. Jövőre 5,78 milliárd forintot biztosítanak a pártok és alapítványaik gazdálkodására, a Pénzügyminisztérium büdzséje 577,55 milliárd forintra csökken, és tovább nő az egyházi alapintézmények működésére fordítható összeg a költségvetési javaslat szerint. 2020-ban nyugdíjemelés és nyugdíjprémium is lesz az Országgyűlés elé beterjesztett költségvetési javaslat szerint. A babaváró támogatásra több mint 20 milliárd forintot, a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására pedig 10 milliárd forintot szán a kormány jövőre - derül ki a 2020-as költségvetési törvényjavaslatból. Kormányzati célkitűzés, hogy 2022-re 70 ezer bölcsődei férőhellyel legyen több az országban – mondta Kovácsné Bárány Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztosa Dunakeszin. Ráerősít az Oktatási Hivatal a tanfelügyelők képzésére, mert a pedagógiai-szakmai ellenőrzést végző szakértők közül sokan vonulnak nyugdíjba a következő egy-két évben, és nem minden szakterületen van elegendő utánpótlás - értesült a Magyar Nemzet. Összesen több mint 27 ezer család kapja vissza otthonát az Eszközkezelő felajánlásának köszönhetően - közölte Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Míg a Fidesz számára a gyermekes családok támogatása az első, addig az ellenzék élén álló Gyurcsányék elvennének a gyermekes családoktól, hogy a bevándorlóknak adjanak több pénzt - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. A családvédelmi és a gazdaságvédelmi akcióval összhangban jövőre is folytatódik az adó- és adminisztrációcsökkentés a jövő évi adótörvényről az Országgyűlés elé kerülő javaslat szerint - közölte a Pénzügyminisztérium. Több tízezer vállalkozás dolgát könnyíti meg az adófeltöltés eltörlése, amely a 13+1 intézkedésből álló gazdaságvédelmi akcióterv egyik pontja - nyilatkozta Izer Norbert adóügyi államtitkár a Magyar Nemzetnek. Továbbra sem támogatja Manfred Weber európai bizottsági elnökségét Magyarország - nyilatkozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Die Welt konzervatív német lapnak. A három legnagyobb európai pártcsaládot képviselő uniós tagállami kormányfők pénteken Brüsszelben egyeztetnek az Európai Bizottság következő elnökének személyéről - közölte a Politico. A romániai igazságügyi népszavazáson kifejezett választói akaratnak mielőbb érvényt kell szerezni, ehhez pedig alkotmánymódosításra van szükség - jelentette ki Klaus Iohannis román államfő. Ukrajna tovább kíván haladni az euroatlanti integráció útján, az ország fontos célja a jövőbeli csatlakozás a NATO-hoz és az Európai Unióhoz - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Negyedik alkalommal rendezik meg a 12 kelet- és közép-európai uniós országot tömörítő Három Tenger Kezdeményezés államfői csúcstalálkozóját június 5-én és 6-án, Bukarest után most Ljubljanában. Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt volt elnöke lemond minden párttisztségéről, ha elfogadja EP-mandátumát - közölte Norbert Hofer, a párt ideiglenes elnöke. Christian Kern volt kancellár, az Osztrák Szociáldemokrata Párt egykori elnöke rágalmazás miatt feljelentést tett Heinz-Christian Strache ellen, állítása szerint a politikus a botrányos ibizai felvételeken hamis állításokat közöl vele kapcsolatban. Csehország és a cseh érdekek elleni támadásnak minősítette Andrej Babis cseh kormányfő az Európai Bizottság könyvvizsgálói jelentését, amely összeférhetetlenséget állapított meg politikai és gazdasági tevékenysége között. Észak-Macedónia számos téren elért jelentős eredményeivel eleget tett az EU elvárásainak, most az unió feladata, hogy teljesítse ígéretét, és megkezdje az uniós tagságról szóló csatlakozási tárgyalásokat - jelentette ki Jean-Claude Juncker. Edouard Philippe francia kormányfő bejelentette, hogy betiltják az el nem adott fogyasztási cikkek megsemmisítését, a jövőben ezeket be kell szolgáltatni újrahasznosításra, újrafeldolgozásra. A NATO mindegyik tagországának kötelessége a GDP 2 százalékában kijelölt minimális védelmi kiadási cél teljesítése - mondta Londonban Donald Trump amerikai elnök. Hatvanan vesztették életüket és több mint 300-an sebesültek meg hétfő óta a tüntetők és a szudáni biztonsági erők közötti összecsapásokban Kartúmban - közölte az ellenzékkel kapcsolatban álló Szudáni Orvosok Központi Bizottsága nevű szervezet. Az egyiptomi biztonság erők legkevesebb nyolc fegyverese meghalt terroristák támadásában a Sínai-félszigeten - áll az egyiptomi belügyminisztérium közleményében. Ismét meghosszabbították Tunéziában a 2015 óta érvényben lévő rendkívüli állapotot. Áttörte az M3-as autópályahíd szalagkorlátját egy kamion Mezőcsát térségében, a Miskolc felé vezető oldalon, ezért lezárták az érintett útszakaszt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Rekord mennyiségű, 530 millió forint értékű csempészett cigarettát találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei egy kamion rakterében a csengersimai magyar-román határátkelőhelyen. A Fővárosi Főügyészség életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta egy férfi ellen, aki még 2016 októberében szexuálisan bántalmazott és megvert egy nőt a fővárosi Népligetben úgy, hogy a nő belehalt sérüléseibe. A múlt szerdai hajóbaleset újabb áldozatát emelték ki a Dunából a Hableány hajóroncsnál - közölte a Terrorelhárítási Központ. A holttestre egy magyar búvár talált rá a hajó egyik nyílászárójánál, miközben a hajóroncs műszaki állapotát mérte fel. Délután Budapestre érkezik a Hableány hajóroncs mentésére a Clark Ádám úszódaru, amely leengedett gémmel 50 m hosszú és 20 m széles, 2006-os átépítése óta 200 tonna teherbírású, ezzel a legnagyobb ilyen jármű Közép-Európában – közölte az M1 tudósítója. A Komáromból Budapestre indult Clark Ádám hajódaru már elhagyta Esztergomot, de egy előtte haladó ukrán teherszállító hajó kicsit lassítja a haladását - hangzott el az M1-en. Pünkösdkor változik a vonatok közlekedési rendje: június 9-én az ünnepnapi, 10-én a vasárnapi, 11-én, kedden pedig a szokásos munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Zivatarveszély miatt mára az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Női vízilabda világliga szuperdöntő: Egyesült Államok - Magyarország 12:9 Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olaj KK - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 71:87; Pécsi VSK-Veolia - Egis Körmend 77:83