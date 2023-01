Miniszterelnökség: több mint 15 millió ügyet intéztek tavaly a kormányablakokban

Megosztás itt:

Azt írták, az online intézhető ügyek száma egyre bővül, valamint az új, mesterséges intelligenciát alkalmazó, önkiszolgáló ügyintézési pontok is elérhetővé válnak a legtöbb ügyfélszolgálaton az idén.

Tavaly a legtöbben a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket intéztek az ügyfélszolgálatokon, ezt követi a gépjárművekkel, a vezetői engedéllyel, a lakcímkártyával, valamint az útlevéllel kapcsolatos ügyintézés, de a népszerű ügyek közé tartozott még az ügyfélkapu-regisztráció, az európai egészségbiztosítási kártyával kapcsolatos ügyintézés, és a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés is - áll a közleményben.

Emlékeztettek arra, hogy a kormány a koronavírus járvány miatt számos olyan intézkedést vezetett be, amely hozzájárult ahhoz, hogy az állampolgároknak csak indokolt esetben kelljen ügyeket intézni, emellett számos ügyet már online is el lehet intézni. A járvány idején automatikusan meghosszabbított okmányok jelentős részét 2022 folyamán újították meg az állampolgárok, amit a kormányablakok megnövelt és időszakosan hétvégi nyitvatartásokkal is segítettek.

Közölték, 2022-ben elindult az "e-bejelentő" szolgáltatásuk, amelyen keresztül az állampolgárok egy év leforgása alatt 60 ezer közműátírást, illetve adatváltozást jelentettek be a közműszolgáltatók felé. Ezt 90 százalékban tisztán elektronikusan, az otthonuk kényelméből intézték, és csak az ügyek 10 százalékában keresték fel a kormányablakokat. Szintén tavaly jelentek meg az MIA (Mesterséges Intelligencia Asszisztens) önkiszolgáló ügyintézési pontok a kormányablakokban, ahol elintézhető például a vezetői engedély és személyi igazolvány pótlása, gépjármű ügyek, anyakönyvi kivonat- és erkölcsi bizonyítvány igénylése. A terminálok beüzemelése folyamatos, a következő hónapokban országosan több mint 300 kormányablakban lesz elérhető. A tavalyi évben több mint 7000-en vették igénybe a MIA eszközt - írták.

"A 2022-es év vége is nem várt helyzetet teremtett, hiszen a háború és a brüsszeli szankciók okozta európai energiaválság hatásainak enyhítése érdekében a kormányhivatalokban is igazgatási szünetet rendeltek el" - írták. Ez idő alatt is 313-ból a nyitva tartó 60 kormányablakot és a Központi Okmányirodát 126 ezer ügyfél kereste fel, akik közel 147 ezer ügyben jártak el.

Azt írták, a kormány folyamatosan csökkenti az emberek és vállalkozások adminisztratív terheit, és a kormányhivatalok is folyamatos fejlesztéseket tettek annak érdekében, hogy a távoli és elektronikus ügyintézés lehetőségét bővítsék és biztosítsák az ügyfelek számára.

Ennek egyik fontos eleme, tették hozzá, hogy az elektronikusan benyújtható űrlapok száma folyamatosan bővül, másrészről a fejlesztések célzott iránya a különböző állami nyilvántartások összekapcsolása annak érdekében, hogy az államnál rendelkezésre álló adatokat ne kelljen újra és újra az ügyfelektől bekérni. Ezáltal az eljárások gyorsíthatóak, bizonyos esetben teljesen automatizálhatóvá válnak, az ügyfelek számára pedig egyszerűbbé válnak - áll a Miniszterelnökség közleményében.

MTI