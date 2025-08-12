Keresés

2025. 08. 12.
Belföld

Miniszterelnökség: jelentősen gyorsul a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezése

2025. augusztus 12., kedd 07:40 | Mti
Miniszterelnökség

A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését, ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte - tájékoztatta a Miniszterelnökség hétfőn az MTI-t.

  • Miniszterelnökség: jelentősen gyorsul a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezése

A kormány adminisztratív eszközökkel is támogatja és felgyorsítja mindazon beruházásokat, amelyek célja a fiatalok első otthonául szolgáló ingatlanok létrehozása.

Az elmúlt héten a Miniszterelnökségen belül létrejött azt Otthon Start Programiroda, amely feladata a fix 3 százalékos hitelprogram eredményes végrehajtása, valamint a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti koordináció biztosítása az új lakásfejlesztések megindulásának elősegítése céljából

- tartalmazza a közlemény.

Kiemelt fontosságú, hogy a fiatalok számára megfizethető áron épülő lakásfejlesztések mihamarabb megkezdődhessenek, ezért a kormány jelentősen meggyorsítja azok engedélyezési folyamatait.

A ma megjelent jogszabály értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, s amely lakások legalább 70 százaléka az Otthon Start Program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt.

A beruházások vizsgálatát az Otthon Start Programiroda fogja végezni az Építési és Közlekedési Minisztérium részvételével - írták.

A cél, hogy az építésügyi szempontok érvényesülése mellett néhány hónapon belül több ezer újépítésű lakás fejlesztése indulhasson el elsőlakás-vásárlók számára, ezzel kielégítve a fiatalok igényeit, stabil megrendelést biztosítva az építőiparnak, ezáltal érdemben hozzájárulva hazánk gazdasági növekedéséhez - olvasható a közleményben.

Legfrissebb híreink

Országszerte lopta a katalizátorokat, elfogták

 A gyanú szerint országszerte, több mint 60 autó katalizátorát vágta le az a tolvaj, akit hétfőn hajnalban értek tetten a rendőrök Szigetszentmiklóson - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

