Miniszterelmök-helyettes a céltáblán: Semjén Zsolt szerint a pedofília vád mögött a kielégítetlen bosszú áll + videó
2025. október 01., szerda 16:30
| Hír TV
Semjén Zsolt botrány a kormány megrendítését célozza? A miniszterelnök-helyettes keményen visszavágott a köztelevízióban, kijelentve: kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának, és erkölcsi okokból szólalt fel ellene. Szerinte a Demokratikus Koalíció és az ellenzék csak azért akarja lejáratni, mert megvédte az egyházat a gyurcsányi támadásoktól. A cél nem más, mint a politikai rágalamzás fegyverével megbuktatni a kormány politikáját.
A miniszterelnök egy nem hivatalos EU-csúcs előtt kijelentette: Magyarországot nem lehet megkerülni Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának megnyitásában. Orbán Viktor szerint a tagság belevinné az Uniót a háborúba, ráadásul a magyar emberek döntöttek a kérdésben. Bemutatjuk a Koppenhágában bejelentett három pontot, amelyeket a magyar kormányfő határozottan elutasít.
Míg Nyugat-Európa régóta küzd a bevándorlás következményeivel, a bevándorlás Magyarország területén nem érzékelhető, köszönhetően a kormánynak. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a Magyar Határvédelem nemcsak a fizikai kerítést, hanem a jogi keretek felállítását is jelenti.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Ünnepélyes keretek között adták át szerdán, az idősek világnapján a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthonát. A 3,9 milliárd forintos, önkormányzati finanszírozású beruházás Cinkotán az állam támogatásával valósult meg.
A Tisza Párt elnöke korábban szeptember végére ígérte, hogy bemutatják a jelöltjeiket, pár nappal ezelőtt azonban már visszakoztak, hogy végül november elejére halasztották a Tisza képviselőjelöltjeinek bemutatását.