Miniszterelmök-helyettes a céltáblán: Semjén Zsolt szerint a pedofília vád mögött a kielégítetlen bosszú áll + videó

Orbán megálljt parancsolt Brüsszelnek: jogi trükközéssel nem megy – Nincs Ukrajna tagság Magyarország megkerülésével

A miniszterelnök egy nem hivatalos EU-csúcs előtt kijelentette: Magyarországot nem lehet megkerülni Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának megnyitásában. Orbán Viktor szerint a tagság belevinné az Uniót a háborúba, ráadásul a magyar emberek döntöttek a kérdésben. Bemutatjuk a Koppenhágában bejelentett három pontot, amelyeket a magyar kormányfő határozottan elutasít.