Minél több külföldön élő magyart igyekeznek szavazásra buzdítani

Telekocsi-applikációval, fórumokkal, szórólapokkal és rendezvényekkel próbálják meg regisztrációra és szavazásra buzdítani pártok és civil szervezetek a külföldön élő magyarokat. Bár becslések szerint Németországban több mint félmillió magyar él, eddig csak alig ötezren regisztráltak, aminek elsősorban az lehet az oka, hogy nem mindenki tudja megoldani, hogy április 8-án akár több száz kilométert is utazzon a következő külképviseletig. Pedig elemzők szerint a külföldön élő magyarok annyian vannak, hogy már önmagukban be tudnának juttatni egy pártot a parlamentbe.

Az első müncheni találkozóról meséltek egymásnak az Itt szavazok kampány önkéntesei. Ezek a berlini fiatalok pártállástól függetlenül azon dolgoznak a szabadidejükben, hogy minél több Németországban élő magyar elmenjen választani. Találkozókat szerveznek, szórólapoznak, és egy honlapot is készítettek, amely segít a szavazásra való jelentkezésben.

„Azt vettük észre, hogy nagyon sokan nincsenek jól informálva, úgy gondolják, hogy a regisztráció leküzdhetetlen akadály, vagy legalábbis sokkal nagyobb problémának gondolják, mint amekkora” – mondta Czebe Kata aktivista.

A legnagyobb problémát a külképviseletekre való eljutás jelenti. Németországban becslések szerint több mint félmillió magyar él, s akik megtartották a magyar lakcímüket, csak négy helyen szavazhatnak – pont, mint egy magyar kis faluban, csakhogy itt a távolság nem néhány utca, hanem több száz kilométer.

A Momentum berlini szervezete ezért hozott létre egy telekocsi-applikációt mobiltelefonra, ahol mindenki regisztrálhat, akinek van szabad helye az autóban, illetve aki szívesen utazna valakivel. A párt most először megfigyelőket is szervezett a berlini nagykövetségre.

„Egy csomóan félnek attól, hogy ha levélben szavaznak, az valahol elkallódik, nem fog sosem megérkezni. Attól is tartanak, hogy ha a követségen adják le a szavazatukat, vagy más külképviseleten, akkor megsemmisítik, nem küldik haza. Én nem gondolom így, nem félek attól, hogy nem lenne tiszta a választás, de nagyon fontos az, hogy valaki ott legyen, és ellenőrizze” – emelte ki Kerpel-Fronius Ádám, a Momentum berlini alapszervezetének vezetője.

Hogy minél több embert mozgósítsanak, Ceglédi Zoltán elemzőt is meghívták a német fővárosba. Ceglédi arról beszélt, miért is fontos, hogy a külföldön élő magyarok is szavazzanak.

„Matematikailag nagyon sokan vannak, ugyanakkor nem véletlen az, hogy a jelenleg regnáló kormány megnehezíti azt, hogy részt vegyenek a választáson. Ezért nyilván jóval kevesebben is mennek el szavazni, mint a Magyarországon élő magyarok. Ugyanis ezek az emberek már megfogalmaztak egy kritikát – a lábukkal, az útlevelükkel – Magyarországról és a jelenleg regnáló kormányról leginkább” – jelentette ki.

Az elemző szerint a külföldön élő magyarok szavazatai több mandátumról is dönthetnek, és akár már önmagukban is be tudnának juttatni egy pártot a parlamentbe.

Románia és Szerbia után eddig Németországban regisztráltak a legtöbben, csaknem ötezren. Ebből a legtöbben, több mint kétezren Münchenben, csaknem ezerháromszázan pedig Berlinben szavaznának. Ez már most meghaladja a négy évvel ezelőtti számokat, pedig a lakcímmel nem rendelkezők még március 24-éig, a lakcímmel rendelkezők pedig a hónap végéig regisztrálhatnak.