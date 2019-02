Mindszenty József bíboros ezentúl hivatalosan is tiszteletreméltó

HÜLYÉNEK ÉS „FAR-HÁT KOMMANDÓNAK” NEVEZTÉK A NYUGDÍJASOKAT EGY ÚJABB KISZIVÁRGOTT HANGFELVÉTELEN A JOBBIK VEZETÕI MAGYAR NEMZET. A FELVÉTELEN Z. KÁRPÁT DÁNIEL, A PÁRT MÉDIA-TANÁCSADÓJA, SILHAVY MÁTÉ, VALAMINT VONA GÁBOR HALLHATÓ. KIZÁRJÁK AZ LMP-T AZ EURÓPAI ZÖLDEK, HA EGYÜTTMÛKÖDIK A JOBBIKKAL - KÖZÖLTE PHILIPPE LAMBERTS, AZ EURÓPAI ZÖLDEK TÁRSELNÖKE. FIDESZ: A „SOROS-LISTÁSOK” AZ ORSZÁGGYÛLÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁBAN AKARTÁK FOLYTATNI A SZÍNJÁTÉKUKAT. KOCSIS MÁTÉ: A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI TERVEK LESZNEK A FIDESZ ÉS A KDNP FRAKCIÓÜLÉSÉNEK FÕ TÉMÁI. EMMI: NEM LEHET KÜLÖN DÍJFIZETÉSHEZ KÖTNI A SZÜLÕK GYERMEKÜK MELLETTI TARTÓZKODÁSÁT A KÓRHÁZAKBAN. NOVÁK KATALIN: NINCS SZÜKSÉG A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ A HÉTPONTOS CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV ÉLETBE LÉPTETÉSÉHEZ. TARTALMI ÉS FORMAI HIBÁKAT TALÁLTAK A MÁRKI-ZAY PÉTER HIVATALA ÁLTAL BENYÚJTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETBEN HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN. EZ MÁR A MÁSODIK KÖLTSÉGVETÉS, AMIT NEM SZAVAZ MEG A KORMÁNYPÁRTI TÖBBSÉG HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN. KSH: 22,3%-KAL NÕTT AZ ÉPÍTÕIPAR TELJESÍTMÉNYE 2018-BAN, AZ IPARI TERMELÉS PEDIG 3,6%-HALADTA MEG AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIT. ELLENSZAVAZAT NÉLKÜL DÖNTÖTT A MONETÁRIS TANÁCS AZ ALAPKAMAT 0,90 SZÁZALÉKON TARTÁSÁRÓL - KÖZÖLTE A MAGYAR NEMZETI BANK. HÁROMNAPOS KIHELYEZETT FRAKCIÓÜLÉST TARTANAK A KORMÁNYPÁRTOK BALATONALMÁDIBAN. A KÉPVISELÕK A BRÜSSZELLEL FOLYTATOTT BEVÁNDORLÁSI VITÁRÓL, AZ EP-VÁLASZTÁSRÓL ÉS A KORMÁNY CSALÁDÜGYI TERVEIRÕL IS TÁRGYALNAK. 2-2 FORINTTAL EMELKEDETT A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. FÕPOLGÁRMESTERI HIVATAL: A KÖZFEJLESZTÉSI TANÁCS ELÉ VISZIK A REPÜLÕTÉRI ZAJTERHELÉS ÜGYÉT. NOVÁK KATALIN: NEGYVENMILLIÓ FORINT ÁLLAMI TÁMOGATÁST IS KAPHAT EGY FIATAL PÁR, HA HÁROM GYERMEKET VÁLLAL ÉS ÚJ LAKÁST VESZ M1. NVI: A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁSON A MAGYARORSZÁGON ÉLÕ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROK IS SZAVAZHATNAK A MAGYAR PÁRTLISTÁKRA. A MAGYAR ÉS A TÖRÖK POLITIKAI VEZETÕK ÕSZINTÉN BESZÉLNEK EGYMÁSSAL MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER AZ ISZTAMBULBAN MEGRENDEZETT GO AFRIKA ÜZLETI FÓRUMON. TÁMOGATTA AZ EP AZ EU-SZINGAPÚR KÖZÖTTI SZABADKERESKEDELMI ÉS BERUHÁZÁSVÉDELMI MEGÁLLAPODÁST. THERESA MAY: A KORMÁNY NEM TÖREKSZIK A KILÉPÉS HALASZTÁSÁRA. NATO-FÕTITKÁR: OROSZORSZÁG ÉLJEN AZZAL A LEHETÕSÉGGEL, HOGY MÉG VISSZATÉRHET AZ INF-SZERZÕDÉSHEZ. SZAÚD-ARÁBIA IS FELKERÜLHET A PÉNZMOSÁSBAN ÉS TERRORFINANSZÍROZÁSBAN ÉRINTETT ORSZÁGOK EU-S FEKETELISTÁJÁRA. ÖNGYILKOS MERÉNYLETBEN MEGHALT AZ IRÁNI FORRADALMI GÁRDA LEGALÁBB HÚSZ TAGJA SZERDÁN - JELENTETTE AZ IRÁNI HÍRÜGYNÖKSÉG. FELBORULT EGY BUSZ ÉSZAK-MACEDÓNIÁBAN, LEGALÁBB TIZENHÁRMAN MEGHALTAK ÉS TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK - KÖZÖLTE AZ ÉSZAK-MACEDÓN HÍRPORTÁL. BEJUTTATJA VENEZUELÁBA A KÜLFÖLDI SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOKAT FEBRUÁR 23-ÁN AZ ELLENZÉK KÖZÖLTE JUAN GUAIDÓ ÖNJELÖLT ÁLLAMFÕ. TAXISOK TÜNTETTEK BUKARESTBEN AZ UBER ÉS A HOZZÁ HASONLÓ FUVARMEGOSZTÓ CÉGEK BETILTÁSÁT KÖVETELVE. MINDEN SZEKTORRA KITERJEDÕ ORSZÁGOS SZTRÁJK BÉNÍTOTTA MEG BELGIUMOT, A MUNKABESZÜNTETÉSHEZ CSATLAKOZTAK A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK IS. TELEFONON EGYEZTETETT EMMANUEL MACRON FRANCIA ÉS SERGIO MATTARELLA OLASZ ÁLLAMFÕ. A TÁRGYALÁSRA AZT KÖVETÕEN KERÜLT SOR, HOGY FRANCIAORSZÁG MÚLT CSÜTÖRTÖKÖN HAZAHÍVTA RÓMAI NAGYKÖVETÉT. KIBERTÁMADÁS MIATT TELJESEN LEÁLLT MÁLTA MÁSODIK LEGNAGYOBB BANKJA. TÖBB EZER REPÜLÕJÁRATOT TÖRÖLTEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉSZAKI ÉS NYUGATI VIDÉKÉN A TÉLI VIHAROK MIATT. MOSTANTÓL HIVATALOSAN ÉSZAK-MACEDÓNIÁNAK HÍVJÁK AZ ORSZÁGOT KÖZÖLTE A SZKOPJEI KORMÁNY KEDD ESTE. UKRAJNA REKORDÖSSZEGET KERESETT 2018-BAN A 7,2 MILLIÁRD DOLLÁROS GABONAEXPORTJÁVAL. A VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉS KÉRDÉSEI ÁLLTAK A FIGYELEM ELÕRETÉBEN AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER KEDDI SZLOVÁKIAI LÁTOGATÁSÁN. MIKE POMPEO: A NYUGATI DEMOKRÁCIÁKNAK MEG KELL AKADÁLYOZNIUK AZ OROSZ TÁMADÁSOKAT - JELENTETTE KI SZERDÁN LENGYELORSZÁGBAN. KÕOLAJ-KITERMELÉSÉNEK JELENTÕS CSÖKKENTÉSÉT TERVEZI SZAÚD-ARÁBIA KÖZÖLTE A SZAÚDI ENERGIAÜGYI MINISZTER. A PALESZTIN EGYSÉG MIELÕBBI HELYREÁLLÍTÁSÁT SÜRGETTE A KÖZEL-KELETI RENDEZÉS ELÕMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER. MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS AMERIKAI REPÜLÕGÉP-HORDOZÓ RONCSAIT TALÁLTÁK MEG A CSENDES-ÓCEÁN MÉLYÉN. NYOLCVAN ÉVES KORÁBAN ELHUNYT TANDORI DEZSÕ KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓ, KÖLTÕ, MÛFORDÍTÓ, INTERMEDIÁLIS GRAFIKUS, A NEMZET MÛVÉSZE. 60 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ KOKAINT PRÓBÁLT BECSEMPÉSZNI AZ ORSZÁGBA BARZÍLIÁBÓL EGY 30 ÉVES BRAZIL NÕ, A NAV PÉNZÜGYÕREI ÁTADTÁK A RENDÕRÖKNEK A LISZT FERENC REPÜLÕTÉREN. KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁNAK HAJTOTT EGY AUTÓ MÉNFÕCSANAKON, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. AZ FELÚJÍTOTT ÚJPEST-KÖZPONT METRÓMEGÁLLÓBAN ÉS ANNAK KÖRNYÉKÉN FOLYTATÓDIK A 3-AS METRÓ FÜSTPRÓBÁJA CSÜTÖRTÖKÖN - KÖZÖLTE A BKV. SZÍVBETEGSÉGE MIATT MEGSZÜNTETTÉK M. RICHÁRDNAK, A DÓZSA GYÖRGY ÚTI BALESET ELSÕRENDÛ VÁDLOTTJÁNAK LETARTÓZTATÁSÁT. BÛNÜGYI FELÜGYELETET RENDELTEK EL AZ ELSÕFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATÁNAK KIHIRDETÉSÉIG.