Mindenütt lesz internet

Palkovics László elmondta azt is, hogy a legújabb technológiát, amelyet Magyarországon is tesztelnek, például az önjáró autóknál lehet hasznosítani.

Aki ma Magyarországon széles sávú internet előfizetést akar, megtudja tenni az ország bármelyik részén, ami pedig a kommunikációs hálózatot illeti gyakorlatilag itt is 100%-os az ország 4G lefedettsége, a lehetőségek a technológiai plafonok léteznek, van persze azért még feladatunk , pl a vállalatoknak a különböző alkalmazások, tegnap a versenyképességi tanács ülésén fogadtunk el, ami azt mondja hogy a vállalatoknak hogyan tudunk abban segíteni, különösen a kis, közepes magyar vállalatokról van szó, hogy valóban az egész rendszerüket digitális platformra állítsák át, ebben a kormánynak is van és a vállalatnak is van feladata, ha mind a ketten akarjuk akkor sikerülni fog – mondta el a miniszter, aki elárulta, hogy az 5G rendszer az önjáró autók működtetéséhez is elegendő sávszélkességet biztosít.