Elismerte Korányi Dávid, hogy az ellenzéket támogatták az Egyesült Államokból + videó

Ráadásul az a hosszú évek óta hangoztatott érvelésük is tarthatatlanná vált, miszerint nem Soros György áll mögöttük a háttérben. Az Amerikában nyilvánosságra hozott rejtélyes videók azonban még számos – nemzetközileg is releváns – információt tartalmaznak arról, miként is igyekszik a milliárdos spekuláns befolyásolni egyes országok politikai folyamatait.

Karácsony Gergely volt főtanácsadójának beismerése azért is érdekes, mert 2022-ben még úgy fogalmazott egy Facebookon közzétett bejegyzésében, hogy „mi nem tettünk mást, csak a magunk eszközeivel megpróbáltuk megerősíteni a magyar társadalom immunrendszerét, a civileket.” Hasonlóan akart kibújni a tiltott kampányfinanszírozás gyanúja alól, akkor is, amikor az A4D közleményében azt írta: „Mi nem adtunk pénzt politikai pártoknak, vagy jelöltek kampányára”.

Ahogy arról a lap beszámolt, az is nyilvánvalóvá vált a felvételekből, hogy maga Soros György állhatott a rejtélyes „mikroadományok” mögött, akit egy jól szervezett mechanizmussal igyekezett leplezni az Action for Democracy (A4D) Karácsony Gergely volt főtanácsadója által vezetett csapata.

