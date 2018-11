„Minden rendező rámenős, különben nem csinál filmet”

Káel Csaba elmesélte, hogyan győzte meg a Marcello Mastroiannit, hogy szerepeljen vizsgafilmjében. Arról is beszélt, hogy egy rendezőnek muszáj rámenősnek lennie, „különben nem csinál filmet”. 1989-ben megszűnt a szocialista alapú filmgyártás, így az ő évfolyamából kerültek ki az első munkanélküli rendezők. Régóta érdekelte az opera – amiben a kaviáros szendvics is közrejátszott – de nem volt könnyű bekerülni a körforgásba, az első produkcióban 1999-ben sikerült részt vennie. 2011-ben vette át a MüPa irányítását, de hiányzik neki a filmrendezés. „Kultúra nélkül nincs diplomácia” – fogalmazott, mert az egy előadáson lévő embereket a közös élmény „arra készteti őket, hogy szóba elegyedjenek egymással”. Vilinusban is sikert aratott, most pedig Sanghajba készül.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Tekintse meg a teljes interjút: