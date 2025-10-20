Keresés

Belföld

Minden mellettünk szól! Október 23-án mutassuk meg a béke erejét! + videó

2025. október 20., hétfő 18:00 | Hír TV
Facebook béke szuverenitás október 23. videó Békemenet mozgósítás Orbán Viktor

"Legyünk ott minél többen!" – Orbán Viktor érzelmes videóban hívja a magyarokat a sorsdöntő október 23-i Békemenetre. Itt az idő, hogy megmutassuk az erőnket! Nézze meg Orbán Viktor miniszterelnök mozgósító videóját, és találkozzunk október 23-án a Békemeneten!

  • Minden mellettünk szól! Október 23-án mutassuk meg a béke erejét! + videó

Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban

„Ez nem politika, hanem matematika és fizika" – Az Európai Unió tüdőn lövi Magyarország ellátásbiztonságát

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

