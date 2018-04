„Minden kolléga próbálja ki, milyen független médiában dolgozni”

Együtt búcsúztak hallgatóiktól a Lánchíd Rádió munkatársai április 10-e utolsó óráiban. A rádiósok magukról beszéltek, és hallgatóik, volt kollégáik üzenetét olvasták be.

Kipróbáltuk és mindenkinek ajánlom, az összes kollégának, aki a médiában dolgozik, hogy próbálja ki pár évig, hogy milyen független médiában dolgozni. Ugyanis ezek az emberek a jövő reménységei – jelentette ki Hegedüs Szabolcs főszerkesztő. Tizenegy éven át szólhatott a Lánchíd Rádió Budapesten és több vidéki városban, illetve a Balaton térségében. Interneten azonban a világ minden részén követhetőek voltak műsoraik.

A Magyar Nemzet utolsó nyomtatott száma április 11-én jelent meg. A 80 éves napilapban a lap munkatársai – a róluk közölt csoportkép felett – azt üzenték olvasóiknak: hiszik, hogy Magyarországon létezhet még demokrácia és pártatlan tájékoztatás, és remélik, visszatérnek.

A kormánytól független sajtó további szűkülésére számít az újabb kétharmad után a Magyar Újságírók Szövetségsének elnöke. Hargitai Miklós szerint az Orbán kabinet évek óta a befolyásán kívül álló médiumok elhallgattatására törekszik, ráadásul a választási kampányban is az ilyen sajtótermékek, például a most megszűnt Magyar Nemzet leleplező cikkei jelentették a Fidesznek a legnagyobb fejfájást. A MÚOSZ elnöke elképzelhetőnek tartja a korábban belengetett sajtókamara vagy egy újabb reklámadó bevezetését, de újabb orgánumok megvásárlására is számít. Amire szükségük van azt megpróbálják megszerezni, ezt láttuk például az Origónál vagy a megyei lapoknál, ennek van egy nagyon egyszerű receptje, hogy akár egy irracionális árat is ajánlanak. Ugye ezek a vásárlások mindig valamilyen formában közpénzből történnek, ha máshogy nem , akkor kedvezményes állami hitelnek, állami bankok hiteleinek a felhasználásával - fogalmazott.

A Magyar Nemzet 80 éves történetében két olyan időszak volt korábban, amikor átmenetileg megszűnt: az első a német megszállás ideje volt, a második pedig 1956.