2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Minden kérdésre Soros a válasz

Hír TV

2018. január 15., hétfő 21:56, frissítve: hétfő 22:52

Érdemi válasz helyett ezúttal is sorosozással válaszolt a kormány az LMP politikusának.

Demeter Márta arra várt választ a honvédelmi minisztertől, hogy hogyan kerülhettek magyar gyártmányú AK–63-as gépkarabélyok az iszlám állam harcosaihoz Irakba és Szíriába.

Simicskó István Demeter írásbeli kérdésére válaszolva úgy fogalmazott, hogy az LMP-vel szövetséges Soros-hálózattal ellentétben Magyarország nem támogat terroristákat, és semmilyen kapcsolatot nem tartott az iszlám állammal.

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Demeter MártaSimicska LajosIszlám ÁllamLMP

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