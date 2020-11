Minden fronton állják a sarat a védekezésben dolgozók

A helyzet nehéz, de le a kalappal az ápolónők, az orvosok, az egészségügyi személyzet és az iskolákban dolgozók előtt is, mert állják a sarat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában. A kormányfő hangsúlyozta: a nyomás nagy, de egyelőre „minden fronton állják a sarat” az orvosok, az ápolók, a kórházi szakszemélyzet és az iskolák is. Orbán Viktor ismertette: covidos betegek ellátására alkalmas szabad kórházi ágyból 13 049, intenzív ágyból pedig 1634 van. Jelenleg 582-en vannak lélegeztetőgépen, intenzív ágyon, ennek háromszorosa még rendelkezésre áll. 6495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 147 961-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3190-re emelkedett, 34 010-en meggyógyultak. A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az országban mindenhol jelen lehet a vírus - mondta az országos tiszti főorvos a közmédiának. Hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi feladatok ellátását - mondta a honvédelmi miniszter az M1-en. Már 6 darab szűrőbusz is segíti a fertőzésgyanús betegek kiszűrését Budapesten. Máris nagy az érdeklődés a szolgáltatóknál az ingyenes internet-hozzáférésről szóló intézkedés kapcsán, amelyet szombaton jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök. Térítse meg a novemberi budapesti bérletek árát a főváros vezetése - erre szólította fel a BKV-t és Karácsony Gergelyt a fővárosi Fidesz. Lassan 20 éve falaznak a szocialista pártban Lackner Csabának, aki már kezdő önkormányzati képviselőként is tisztességtelenül viselkedett - írja a Magyar Nemzet, amely újabb kispesti hangfelvételeket tett közzé. Brüsszel a melegjogok tiszteletben tartásához kötné az európai uniós pénzek kifizetését – írja a Magyar Nemzet. A lap azt írja:a Soros-hálózathoz köthető Helena Dalli uniós biztos Lengyelországot már elmarasztalta melegjogi kérdésekben oly módon, hogy 6 lengyel településtől vont meg olyan EU-s pénzeket, amelyeket azok az unió testvérvárosi programjában kaptak volna A december 6-ra kiírt romániai parlamenti választásokhoz közeledve az egyik legnagyobb kihívás a szórványmagyarság mozgósítása - mondta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke az M1-en. A világon 54,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 34,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább korlátozzák a vendéglátó- és szórakozóhelyek működését Szerbiában, keddtől a bevásárlóközpontoknak, az éttermeknek, a színházaknak és a moziknak 21 és 5 óra között zárva kell tartaniuk. Csehországban vasárnap 1887 új igazolt koronavírus-fertőzést regisztráltak, amely október eleje óta a legalacsonyabb napi szám. A BioNTech gyógyszeripari vállalat vezetője szerint az új vakcinák már nyárra sokkal jobb járványhelyzetet teremthetnek, jövő télre pedig teljesen visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. Hozzátette: ennek az a feltétele, hogy minél többen megkapják a koronavírus elleni oltást. Az olasz kormány közel félezer orvos felvételét indította el Nápolyban és térségében, ahol a legnehezebben működik a kórházi ellátás, miközben Rómában a tesztállomásokat rohamozták meg. Karanténba vonult vasárnap este Boris Johnson brit miniszterelnök, miután a minap találkozott egy alsóházi képviselővel, aki nem sokkal később koronavírus-fertőzésre jellemző tüneteket észlelt magán és ezt a tesztje is igazolta. Az Egyesült Államokban vasárnap estére meghaladta a 11 milliót a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház összesítése szerint. Több tagállamban újabb szigorító intézkedéseket jelentettek be. A koronavírus-járvány okozta vészhelyzet intézkedéseinek szigorítására adott utasítást Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Koreai Munkapárt politikai bizottságának ülésén. Csehországban továbbra is az Andrej Babis kormányfő vezette ANO mozgalom a legnépszerűbb politikai tömörülés. Amennyiben október végén választásokat tartottak volna, azokat az ANO nyerte volna 27,5 százalékkal. Elhalasztotta a tíz hónapja esedékes vezetőváltást az Öt Csillag Mozgalom vasárnap véget ért kongresszusa, amelyen tovább mélyültek az ellentétek a párt kormánypozícióban levő politikusai és a mozgalmi szárny között. Kétállami megoldásra van szükség a megosztott Cipruson - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök az egyedül Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaságban tett látogatásán. Maia Sandu volt kormányfő áll nyerésre a moldovai elnökválasztás vasárnap tartott második fordulóját követően, több mint 4 százalékkal vezetve a hivatalban lévő Igor Dodon oroszbarát elnök előtt a szavazatok mintegy 95 százalékának ismeretében. Donald Trump amerikai elnök kitart a perek mellett, újabb jogászt kért fel, aki azt ígérte, hogy több tagállamban „megfordítják a választási eredményeket”. Barack Obama szerint mélyült az amerikai társadalom megosztottsága az elmúlt években, és ennek a folyamatnak a megállításához az idei elnökválasztás önmagában nem lesz elég. Lemondott Peru mindössze öt napja hivatalban lévő ideiglenes elnöke a napok óta tartó, erőszakba torkolló tüntetéseket követően. Legkevesebb hét ember vesztette életét Hongkongban, tizenegyen pedig megsérültek egy lakóépületben pusztító tűzben, amely vélhetően az épületben található étteremben keletkezett. Lelepleztek egy feltételezett szélsőséges iszlamistát a német szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalnál - írták német hírportálok. Folyamatosan érkeznek az illegális bevándorlók Olaszországba. Összesen 255 migránst mentett ki és szállított Itáliába a spanyol Open Arms civil szervezet hajója. Két csoport is csónakkal lépte át illegálisan a magyar-szerb határt Szegednél a Tiszán vasárnapról hétfőre virradóra - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. 174 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Harmincezer szem gyógyszert próbált Magyarországra csempészni egy cseh férfi a röszkei autópálya-határátkelőhelyen - tájékoztat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A rendőrség tapasztalatai alapján a lakosság egyre nagyobb arányban követi a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó szabályokat - mondta a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Kiss Róbert kifejtette, eddig 147 település önkormányzata rendelt el közterületi maszkviselést, a rendőröknek pedig szombaton 267 esetben kellett intézkedniük ezen szabályok figyelmen kívül hagyása miatt. A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este 1:1-es döntetlent játszott a vendég szerb csapattal a Nemzetek Ligája B divíziója 3. csoportjának 5. fordulójában. A Hosszú Katinka vezette Iron a harmadik helyen végzett vasárnap a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga második elődöntőjének első napján. Női kézilabda BL: SG BBM Bietigheim (német) - FTC-Rail Cargo Hungaria 25:29 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-Moser Medical Graz99ers (osztrák) 5:2