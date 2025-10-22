Minden eddiginél fontosabb lesz az október 23-ai Békemenet + videó
2025. október 22., szerda 12:00
| HírTV
Csütörtökön immár 11. alkalommal rendezik meg a Békemenetet, amelyen évek óta magyarok százezrei vesznek részt. A miniszterelnök szerint minden eddiginél fontosabb lesz a holnapi békemenet. Az esemény végén Orbán Viktor ünnepi beszédet mond, 13 órakor a Kossuth téren.
