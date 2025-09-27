"Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez." – Kirúgták a katonát, elvehetik a 1,3 milliós juttatását is + videó

Megosztás itt:

Végleges döntés született a Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök fegyverviselési botrányában. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közölte, hogy felbontotta a volt főkatona tartalékos szerződését. A döntés oka, hogy a Magyar Honvédség volt vezetője méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen, miután nyilvánosan, pisztollyal az oldalán jelent meg Tisza Párti rendezvényeken.

Fegyverviselés gyerekek közelében és bűncselekmény gyanúja

A botrányt egy, a múlt héten nyilvánosságra került felvétel robbantotta ki, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz éles fegyverrel látható. A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a Mandiner információi szerint egy alkalommal gyerekek is voltak a bukott vezérkari főnök közelében, amikor a fegyverrel megjelent.

Budai Gyula (Fidesz) országgyűlési képviselő közölte, hogy a korábban indult szabálysértési eljárások után most már bűncselekmény és büntetőeljárás indításának szándékával tett feljelentést Ruszin-Szendi Romulusz ellen. A képviselő szerint ennyi eljárás már elegendő ahhoz, hogy a volt főkatona eltűnjön a közéletből.

Elveszítheti a havi 1,3 milliós juttatást

A miniszteri döntés értelmében Ruszin-Szendi Romulusz a továbbiakban nem használhatja a rendfokozatát. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a volt vezérkari főnök havonta 1.300.000 forintot kapott a magyar államtól honvédelmi szolgálati juttatás formájában. Mivel ez a juttatás azoknak jár, akik méltón képviselik a Magyar Honvédséget, a miniszter kezdeményezi a juttatás felülvizsgálatát is, ami a havi összeg megvonásához vezethet.

Fotó: Facebook