„Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez” – fegyvermániájáról vallott Ruszin-Szendi Romulusz

Újabb részlet derült ki Ruszin-Szendi Romulusznak a fegyverekhez való viszonyáról. Egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére.

Ruszin-Szendi egy 2023-as rádióműsorban azt is elárulta, gyűjti a fegyvereket, mint kijelentette, „minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez”.

A bukott vezérkari főnök a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán úgy fogalmazott: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!