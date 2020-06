Milliós nagyságrendű kártérítéseket kapnak az elítéltek

4017-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt 2 idős, krónikus beteg, ezzel 550 főre emelkedett az elhunytak száma, 2324-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1143 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 365 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen. Már több mint kétszer annyian gyógyultak meg a koronavírus-fertőzésből, mint ahány aktív fertőzött van - mondta az országos tiszti főorvos. A kormánypártok szerint a baloldal újra lebukott, és világosan látszik, semmitől nem riadnak vissza, hogy a járvány elleni hatékony védekezést és a kormányt támadják. Felháborító, hogy az MSZP hamis videójával a mentősök becsületét rombolja - jelentette ki a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc emlékeztetett: a szocialisták hétvégén közzétett felvételén szereplő nő nem mentőtiszt, és semmilyen egészségügyi nyilvántartásban nem szerepel. Rémhírterjesztés miatt büntetőfeljelentést tesz az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MSZP Facebook-oldalára felkerült videó miatt, amelyben egy magát mentőtisztnek mondó nő beszélget Korózs Lajos szocialista képviselővel. Korózs Lajos hazudott, ezért le kell mondania az Országgyűlés népjóléti bizottságának elnöki tisztségéről - jelentette ki Volner János. A független országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a szocialista képviselő akciója a járványveszély idején akarta aláásni az emberek egészségügybe vetett hitét. Karácsony Gergely főpolgármester politikai döntést hozott, amikor lenullázta négy, nem baloldali vezetésű kerület útfelújítási keretét - jelentette ki Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere. Karácsony Gergely főpolgármester nem nyithat hajléktalanszállót a Városháza műemléknek nyilvánított épületében - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala, miután elutasította a fővárosi önkormányzat örökségvédelmi engedély iránti kérelmét. A pedagógusok bántalmazását meg kell szüntetni, minden szóba jöhető eszközzel fel kell lépni ellene, hogy a tanárok nyugodt, biztonságos körülmények között végezhessék munkájukat - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Újabb gazdaságvédelmi intézkedés lép életbe, a magyar kisvállalkozások nulla százalékos kamat mellett igényelhetnek hitelt az MFB Pontokon - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Az, hogy a tervezettnél kisebb arányban vették igénybe a hiteltörlesztési moratóriumot, arra bizonyíték, hogy a magyar családok és vállalkozások anyagi helyzete az utóbbi években megerősödött - mondta Tállai András államtitkár. A versenyképességi programra több mint 30 iparágból érkeztek pályázatok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Egyetlen helyes döntés van a koronavírus utáni helyzetben: fejleszteni kell, mert aki megáll, az lemarad, piacot veszít - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. A kormány - elsőként a nagyvárosok közül - jóváhagyta Debrecen 2030-ig tervezett fejlesztési koncepcióját, amelynek célja, hogy a város Magyarország keleti régiójának központja legyen - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter. Országszerte 47 új óvoda épül és 19-et felújítanak a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramjában, a fejlesztés a kormány 30 milliárd forintos támogatásából valósul meg. Egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a gyermekek örökbefogadási eljárását, és a szülők számára is plusz segítséget nyújthat az örökbefogadás egyszerűsítéséről szóló, az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat - jelentette Fülöp Attila államtitkár. Már jelentkezhetnek a napközis Erzsébet-táborokba az iskolák, a családsegítő szolgálatok és központok, valamint a kötelező közművelődési feladatokat ellátó intézmények. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint politikai akarat birtokában megállító lenne az Európába irányuló illegális migráció. A Právo című cseh baloldali lap brüsszeli körökre hivatkozva azt írta, hogy a kötelező kvótákat az Európai Bizottság által kidolgozott új uniós migrációs és befogadási stratégia tartalmazza. Csehország számára továbbra is elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság kötelező kvótarendszert vezessen be az illegális bevándorlók elosztására - jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő. Hőkamerarendszert építenek ki a belga tengerpartnál, a Franciaországgal közös határon a Nagy-Britanniába irányuló illegális migráció megfékezésére, valamint az embercsempész-hálózatok felszámolására - közölte az The Brussels Times. Magyar polgármestert szeretne Szabadkán a Vajdasági Magyar Szövetség. Szerbiában a 6,5 millió választópolgár június 21-én a köztársasági parlament 250, valamint a vajdasági tartományi képviselőház 120 mandátumáról, illetve több mint 170 önkormányzat összetételéről dönt. Világszerte meghaladta a 7,2 milliót a koronavírussal megfertőződött személyek száma - közölte az ENSZ. A pandémia csaknem 410 ezer halottat követelt, ugyanakkor 3,5 millióan már meggyógyultak. A román kormány meghosszabbítaná a koronavírus-járvány miatt meghirdetett, jövő héten lejáró veszélyhelyzetet. Ciprus megnyitotta reptereit tizenhárom ország - köztük Magyarország - állampolgárai előtt - közölte az RIK ciprusi állami rádióadó. A német kormány augusztus végéig meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt az Európai Unión, a schengeni övezeten és az Egyesült Királyságon kívüli országokra kiadott utazási figyelmeztetését - jelentette hírportálján a Der Spiegel. Olaszországban az aktív fertőzöttek száma 33 ezer alá csökkent, a járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 34 ezret. Gondatlanságból elkövetett emberölés és emberéletek veszélyeztetésének gyanújával előzetes eljárást indított a párizsi ügyészség a koronavírus-járvány franciaországi kezelése miatt. Ukrajnában egy nap alatt 394 új koronavírusos esetet regisztráltak, velük együtt a járvány kitörése óta azonosított fertőzöttek száma elérte a 27 856-ot. Bulgáriában az elmúlt 24 órában hirtelen megemelkedett, 83 új esettel 2810-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma. Már most alig tudják elhelyezni a betegeket a pakisztáni kórházakban, holott még legalább egy hónap, míg tetőzik a koronavírus-járvány az országban - közölték helyi egészségügyi források. Líbiáról egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel Recep Tayyip Erdogan török államfő, aki szerint a megbeszélésen elért megállapodások „új korszakot” nyithatnak Líbiában. Háromtonnás, csaknem 233 milliárd forintnak megfelelő feketepiaci értékű, Ecuadorból Németországon keresztül érkező kokainszállítmányt foglaltak le Lengyelországban. Magyarország valamennyi schengeni belső államhatárán befejezte ellenőrzési feladatait a rendőrség - közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Valamennyi határátkelő újranyitott Szlovénia és Magyarország között. Jogerősen többéves fegyházbüntetésre ítélte a Szolnoki Törvényszék azt a két huszonéves fiatalembert, akik 2018 novemberben kiraboltak egy férfit a nyílt utcán Jászkiséren. Két év börtönbüntetésre ítélt a Pécsi Járásbíróság jogerősen egy volt valutapénztárost, aki több mint 31 millió forintot sikkasztott el. Labdarúgó NB I: Kisvárda - Mezőkövesd 1:1 A férfiaknál Marozsán Fábián, a nőknél Szabanin Natália nyerte a teniszezők Fehérvár Kupáját. Mindkét kenu egyes ezer méteres futamot Bodonyi András nyerte Szolnokon, a felnőtt kajak-kenu válogatott kerettagok számára kiírt edzésverseny-sorozat első körében. Az eddigi másodedző, a szlovén Ziga Mravljak lett az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője. Németh Krisztián lábfejében eltört egy csont, így a DAC és a magyar válogatott támadója kihagyja a szezon hátralevő részét. Hosszan tartó betegség után, 90 éves korában elhunyt Földessy Ödön olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok távolugró.