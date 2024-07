Milliókat tettek zsebre Magyarék, EP-képviselőként is tele lesz a zsebük

Megosztás itt:

Az Európai Parlament oldalán közzétették az EP-képviselők vagyonnyilatkozatait, ami alapján a Tisza Párt hét képviselőjének eddigi bevételeire is rálátás nyílt – írja az Index. A legérdekesebb nyilvánvalóan Magyar Péteré, hiszen az iratokból kiderül, hogy

volt olyan időszak, még aktív politikai pályafutása előtt, amikor jobban keresett, mint maga a magyar miniszterelnök.

A Tisza Párt képviselőinek vagyonnyilatkozatát, köztük Magyar Péterét is az Európai Parlament oldalán lehet elérni. Így mindenki számára nyilvános most már, hogy a baloldali politikus mennyi bevételre tett szert az elmúlt években. A vagyonnyilatkozatból kiderült, hogy jelenleg a Tisza Párt elnökének csak az EP-képviselőségből származik bevétele, ami így sem elhanyagolható, korábban amikor még arról beszélt, hogy biztosan nem ül be az uniós parlamentbe, maga Magyar Péter számolta ki, hogy öt év alatt kétmilliárd forintot is haza lehet hozni Brüsszelből.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!