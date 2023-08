Milliókat gyűjtött a Szikra-táborra Jámbor András mozgalma

Megosztás itt:

Két baloldali, három vélemény, ahogy a mondás tartja, de mi erre ráturbózunk egyet hiszen Donáth Annával és Ungár Péterre fogok vitatkozni a Szikra táborában!

Nemrég ezzel a kis beharangozóvideóval készültek Jámbor Andásék a Szikra Mozgalom Táborára.

Azóta sokat változott a tábor helyzete, mivel sehol sem fogadták őket, ezért a Népligetbe települ a mozgalom jelentette be közösségi oldalán Jámbor András. Sőt, a 3 naposra tervezett rendezvény végül egynaposra zsugorodott. A mozgalom gyűjtésbe kezdett, mondván, az új helyszín négymillió forint pluszkiadást jelent nekik, pedig a Népligetben nem három-, hanem csak egynapos lesz a találkozó, és az eredetileg tervezett zenekarok sem lépnek fel, legalábbis a frissen meghirdetett program szerint.

A Magyar Nemzet információi szerint eddig közel két és fél milliót kalapoztak össze Jámborék az egynapos Szikra Táborra.

Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője a Szikra Táborral kapcsolatban emlékeztetett, hogy ezek a szervezetek felkészítik szimpatizánsaikat az őszi időszakra.

Olyan embereket képeznek ki, akiknek van kedvük és elszántságuk arra, hogy ha kell törjenek-zúzzanak, ha kell összecsapjanak a rendőrökkel, kirakatokat törjenek be. Lehet, látni, hogy az ellenzéknek fogalma sincs a valóságról, nem is óhajt ezzel foglalkozni. Egyetlen esélyt látnak maguk előtt, hogy elkerülhetetlenül véget ér a nyár, jön az ősz, jönnek a hűvös idők, jön a rosszkedvünk hónapja, és ezek erre készülnek már most, hogy akkor majd legyen kikkel randalírozni az utcákon – hangsúlyozta Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője.

A pedofilbotrányba keveredett Szikra Mozgalom pénzgyűjtése azért is érdekes, mert az egyesület a törvényi kötelezettség ellenére mindeddig nem tette közzé a 2022-es évre vonatkozó elszámolását, noha annak benyújtási határideje május 31. volt. – emlékeztetett a Magyar Nemzet.