Milliárdos terhet dobna Magyarország nyakába Brüsszel

2025. szeptember 23., kedd 06:41
Magyarország Brüsszel

Az orosz olaj kivezetésének felgyorsításával és különadó bevezetésével sújtaná Brüsszel Magyarországot és Szlovákiát – mindezt a vétójog megkerülésével.

Az Európai Bizottság kereskedelmi intézkedéseket fontolgat a fennmaradó orosz olajimport kizárására – írja a Bloomberg az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva. A lépés előtt felülvizsgálnák az orosz olaj folyamatos importját biztosító Barátság-kőolajvezetéken érkező szállítmányokat, a korlátozás ebből fakadóan főként hazánkat és Magyarországot érintené, amennyiben nem állítanák le fokozatosan a beszállításokat.

Miután Budapest és Pozsony is vonakodik az orosz olajról való leválásról, hiszen veszélyeztetné a megfizethető és biztonságos energiaellátást, szinte borítékolható, hogy valamilyen hátrányos intézkedést vezetnek be a két állam ellen uniós szinten.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi
2
Bayer Zsolt: Jött a valóság és egy szép, nagy lópimpilivel pofán suhintotta a 444-es p...cst
3
Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottabban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó
4
Tusk szerint ha a NATO áldását adja rá, Lengyelország belép a háborúba az oroszok ellen
5
Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított
6
Vezércikk - Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción + videó
7
Megállt az élet a Keletiben! - Ezt tette a flashmob a megdöbbent utasokkal + videó
8
Ez fájdalmas lesz a Tisza Pártnak: Hollik István azzal szembesítette Kollár Kingát, amit a tagadott + videó
9
Monitor - Megrendült Brüsszel - Tizenkétezer ember tódult a Sportarénába, hogy üzenjen! + videó
10
Lezárt pályaudvar, pánikban lévő utasok! - A békés tüntetésből brutális támadás lett + videó

Kapcsolódó tartalmak

