Milliárdos terhet dobna Magyarország nyakába Brüsszel

Az Európai Bizottság kereskedelmi intézkedéseket fontolgat a fennmaradó orosz olajimport kizárására – írja a Bloomberg az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva. A lépés előtt felülvizsgálnák az orosz olaj folyamatos importját biztosító Barátság-kőolajvezetéken érkező szállítmányokat, a korlátozás ebből fakadóan főként hazánkat és Magyarországot érintené, amennyiben nem állítanák le fokozatosan a beszállításokat.

Miután Budapest és Pozsony is vonakodik az orosz olajról való leválásról, hiszen veszélyeztetné a megfizethető és biztonságos energiaellátást, szinte borítékolható, hogy valamilyen hátrányos intézkedést vezetnek be a két állam ellen uniós szinten.

