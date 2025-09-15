Keresés

Belföld

Milliárdos támogatásból fejlesztenek a legnagyobb magyar cégek: így segítenek a Richter és a Mol is az országnak

2025. szeptember 15., hétfő 17:00 | MTI

Magyarországon hat nagyvállalat kapott közel 15 milliárd forint támogatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól, hogy egyetemekkel és kutatóintézetekkel közösen dolgozzanak ki innovatív megoldásokat. A Richter, a Mol és más cégek a mesterséges intelligenciától a meddőség gyógyításáig terjedő területeken fejlesztenek.

  • Milliárdos támogatásból fejlesztenek a legnagyobb magyar cégek: így segítenek a Richter és a Mol is az országnak

A magyar innováció új korszaka: 15 milliárd forint a nagyvállalatoknak

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) jelentős lépést tett a hazai innovációs ökoszisztéma megerősítéséért. Hat, a magyar gazdaságban meghatározó szerepet játszó nagyvállalat, köztük a Richter Gedeon Nyrt. és a Mol Nyrt. kapott összesen közel 15 milliárd forint támogatást. A program célja, hogy a vállalatok egyetemekkel és kutatóintézetekkel együttműködve fejlesszenek ki olyan innovatív megoldásokat, amelyek hozzájárulnak a társadalmi kihívások kezeléséhez.

A magyar nagyvállalatok szerepe az innovációban

A nagyvállalatok kulcsszerepet töltenek be a hazai K+F (kutatás-fejlesztési) tevékenységben. Bár a 10 főnél többet foglalkoztató vállalkozásoknak csupán 15 százalékát teszik ki, ők adják az innovatív vállalkozások 60 százalékát, és a hazai K+F szakemberek több mint 30 százalékát is ők foglalkoztatják. A TOP 100 nagyvállalat felel a hazai K+F ráfordítások 52 százalékáért. Az NKFIH ezért tavaly elindította a Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Programot, amelynek célja, hogy a versenyszféra szereplőit bevonja az innovációs láncba. A most kiválasztott hat nagyvállalat 10 egyetemmel és 3 kutatóintézettel szoros együttműködésben dolgozik majd.

Milyen területeken fejlesztenek a nyertesek?

A nyertes projektek sokszínűek és a társadalom számára fontos területeket érintenek. A Richter Gedeon Nyrt. a pszichiátriai és nőgyógyászati betegségek gyógyszeres terápiáira fókuszál. A Mol Nyrt. megújuló energiával és vegyipari termékekkel kapcsolatos megoldásokat fejleszt. A 3DHISTECH Kft. a mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai eljárásokra, a GE HealthCare Kft. a meddőség elleni küzdelemre, a Mediso Kft. pedig a diagnosztikát és terápiát összekapcsoló teranosztikai termékekre koncentrál. A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. az MI-alapú geopolitikai válság-előrejelző modellekkel és a drónfelderítő-elhárító platformokkal a biztonságunkat növeli.

Az NKFIH hangsúlyozta, hogy a programnak van egy multiplikátor hatása is, ami azt jelenti, hogy a nagy cégek által elért eredmények felgyorsíthatják az innovációs lánc többi szereplőjének fejlődését, és tovább erősíthetik a teljes magyar innovációs ökoszisztéma versenyképességét.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

Radar - Notre Dame-i toronyőr és cigánybáró a Nagymező utcában: ezt tartogatja az Operettszínház új évada + videó

Radar - Notre Dame-i toronyőr és cigánybáró a Nagymező utcában: ezt tartogatja az Operettszínház új évada + videó

 A Notre Dame-i toronyőr drámája, a cigánybáró szenvedélye és Dankó Pista világa – többek között ezek a történetek kelnek életre a Budapesti Operettszínház színpadán az új évadban. Az évadnyitó Operett Forgatagon nemcsak a jövő tehetségei mutatkoztak be, de az is kiderült, hogy a színház három grandiózus premierrel készül, amelyek garantáltan lázba hozzák majd a közönséget.
Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz -

Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - "amivel ölni lehet, az közel álla a szívemhez" + videó

 A Tisza Párt honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz egy rádióműsorban megdöbbentő kijelentést tett: „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez.” Ez a mondat még vezérkari főnöki szolgálata idején hangzott el. A Tisza-párt, amely a szeretet és a béke országát hirdeti, most egy olyan személyt juttatott kulcspozícióba, akinek a múltja szembemegy az általuk hirdetett értékekkel.

Kapcsolódó tartalmak

Paks II. projekt: a kormány szerint semmi sem állhat az útjába + videó

Paks II. projekt: a kormány szerint semmi sem állhat az útjába + videó

 Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az Európai Unió Bíróságának legutóbbi döntése, amely megsemmisítette az Európai Bizottság egy korábbi, a beruházást jóváhagyó határozatát, nem lassítja vagy korlátozza a munkálatokat. Sőt, a miniszter szerint a kormány felgyorsítja a projektet, hogy a kitűzött határidőre elkészüljön.
Ruszin-Szendi Romulusz: viszket a tenyerem - fegyverrel jár Magyar Péter tábornoka?

Ruszin-Szendi Romulusz: viszket a tenyerem - fegyverrel jár Magyar Péter tábornoka?

 Elképesztő felvétel látott napvilágot a Tisza Párt honvédelmi tanácsadójáról, Ruszin-Szendi Romuluszról. A volt vezérkari főnök egy fórumon fenyegető kijelentéseket tett, miközben a ruhája alatt egy fegyverszerű tárgy körvonala rajzolódik ki. A "szeretetország" retorika mögött megbúvó indulatok most előtérbe kerültek.
