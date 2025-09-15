Milliárdos támogatásból fejlesztenek a legnagyobb magyar cégek: így segítenek a Richter és a Mol is az országnak

Megosztás itt:

A magyar innováció új korszaka: 15 milliárd forint a nagyvállalatoknak

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) jelentős lépést tett a hazai innovációs ökoszisztéma megerősítéséért. Hat, a magyar gazdaságban meghatározó szerepet játszó nagyvállalat, köztük a Richter Gedeon Nyrt. és a Mol Nyrt. kapott összesen közel 15 milliárd forint támogatást. A program célja, hogy a vállalatok egyetemekkel és kutatóintézetekkel együttműködve fejlesszenek ki olyan innovatív megoldásokat, amelyek hozzájárulnak a társadalmi kihívások kezeléséhez.

A magyar nagyvállalatok szerepe az innovációban

A nagyvállalatok kulcsszerepet töltenek be a hazai K+F (kutatás-fejlesztési) tevékenységben. Bár a 10 főnél többet foglalkoztató vállalkozásoknak csupán 15 százalékát teszik ki, ők adják az innovatív vállalkozások 60 százalékát, és a hazai K+F szakemberek több mint 30 százalékát is ők foglalkoztatják. A TOP 100 nagyvállalat felel a hazai K+F ráfordítások 52 százalékáért. Az NKFIH ezért tavaly elindította a Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Programot, amelynek célja, hogy a versenyszféra szereplőit bevonja az innovációs láncba. A most kiválasztott hat nagyvállalat 10 egyetemmel és 3 kutatóintézettel szoros együttműködésben dolgozik majd.

Milyen területeken fejlesztenek a nyertesek?

A nyertes projektek sokszínűek és a társadalom számára fontos területeket érintenek. A Richter Gedeon Nyrt. a pszichiátriai és nőgyógyászati betegségek gyógyszeres terápiáira fókuszál. A Mol Nyrt. megújuló energiával és vegyipari termékekkel kapcsolatos megoldásokat fejleszt. A 3DHISTECH Kft. a mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai eljárásokra, a GE HealthCare Kft. a meddőség elleni küzdelemre, a Mediso Kft. pedig a diagnosztikát és terápiát összekapcsoló teranosztikai termékekre koncentrál. A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. az MI-alapú geopolitikai válság-előrejelző modellekkel és a drónfelderítő-elhárító platformokkal a biztonságunkat növeli.

Az NKFIH hangsúlyozta, hogy a programnak van egy multiplikátor hatása is, ami azt jelenti, hogy a nagy cégek által elért eredmények felgyorsíthatják az innovációs lánc többi szereplőjének fejlődését, és tovább erősíthetik a teljes magyar innovációs ökoszisztéma versenyképességét.

Forrás: MTI

Fotó: Canva