Milliárdos benzinkirály támogatja Magyar Pétert

2025. augusztus 21., csütörtök 15:08 | Magyar Nemzet
Magyar Péter Tisza Párt Egri Gábor benzinkirály Ellenpont

Egri Gábor nem csak egy luxusmilliárdos, az elmúlt években a kormánnyal való szembenállása után most a Tisza Párt körül kezd felbukkanni potenciális mecénásként – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Magyar Péter háttérembere még 2022 után fordult szembe a kormánnyal, főként az autósok érdekeit védő benzinársapka és az üzemanyagpiaci szabályozás miatt, amelyek csökkentették a profitját.

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Egy luxusautókkal körülvett milliárdos lehet Magyar Péter egyik milliárdos támogatója – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Mint írták, bár Egri Gábor a Tisza mellett nyíltan nem foglalt állást, mégis erősen kapcsolódik az ellenzéki párthoz. 

Magyar Péter stábja ugyanis 2024 novemberében a Holiday Beach Hotelben tartott sajtótájékoztatót, majd bizalmas beszélgetést. Emlékezetes, innen dobták ki a rendezvény után kérdezni próbáló Heiter Dávidot, a Mediaworks riporterét. Ez a szálloda pedig Egri egyik érdekeltsége. 

A blog szerint Egri ezzel a gesztussal egyértelműen pozicionálta magát: a Tisza mozgalom egyik háttérembere lett. Bár hivatalosan semmilyen szerepet nem vállalt Magyar Péter mozgalmában, a jelek szerint szimpatizál a célkitűzéseivel — és kormányellenes elköteleződését nem először teszi nyilvánvalóvá.

Egri a Független Benzinkutak Szövetségének elnökeként már 2022-ben konfliktusba került a kormánnyal. Az ársapka-politikát nyíltan bírálta, szerinte az tönkretette a független kutakat, és veszélybe sodorta az üzemanyag-ellátást. Azonban a független kutak végül nem mentek tönkre, és a cégadatok szerint az általa működtetett kúthálózat is szép eredményeket, több tízmilliárdos bevételeket ért el.

Az ENVIROCHEM nevű cég 1995-ben jött létre és kezdettől fogva Egri Gábor tulajdonában van, emellett ő a cég ügyvezetője is. A forgalomra sem panaszkodhat, hiszen a tavalyi évben 20 milliárd forintos árbevételt realizált. De Egri másik cége, az ENVIKÚT Kft. is szép számokat produkált. 2024-ben 11 milliárd forintos árbevétel jött össze ebben a cégben Egrinek.

A saját tulajdonú ingatlan bérbeadásával foglalkozó STORECHEM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. is 98 millió forint nettó árbevételt produkált, és ebben figyelemreméltó 1,5 milliárd forintos befektetett eszköz, vélhetően ingatlanállomány van. 

