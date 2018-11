Milliárdokkal tömte a Szeviép zsebét a baloldal

A portál szerint a Botka-érában összesen csaknem 16 milliárd forint értékben tömték ki különböző projektek kapcsán azokat a cégcsoportokat, amelyekben ott volt a Szeviép. A bemutatott egyik dokumentumon ott van Botka László kézjegye és pecsétje is. A PestiSrácok.hu múlt pénteken tényadatokkal mutatta be, hogy a szocialista városvezetés hogyan pénzelte milliárdokkal, nagyon komoly megbízásokkal a vállalkozást még 2008-2009-ben is, amikor már zajlott a pénzkimentés. 2004 és 2010 között baloldali kormányok 34 milliárddal tömték meg az azóta elítélt Szeviép-vezérek cégét, akikkel MSZP-s politikusok szoros kapcsolatban álltak.