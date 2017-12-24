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Milliárdokért tervezik a költözést

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2017. december 24., vasárnap 08:36, frissítve: vasárnap 10:26

2,8 milliárd forintért készítik elő a Közlekedési Múzeumi elköltöztetését.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a munkát két év alatt kell elvégezni. A múzeum az Északi járműjavítóba költözik a Városligetből. A Kőbányán található létesítmény az ország legnagyobb vasúti műhelye volt 2009-es bezárásáig. A múzeumnak az után kellett új helyet keresni, hogy a kormány rájött, hogy az intézmény mégsem fér majd el a múzeumnegyeddé átalakítandó Városligetben.

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költözésKözlekedési Múzeum

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