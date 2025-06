Milliárdokat osztanak ki az öntözésre

Megosztás itt:

A most megjelent pályázat is jelzi, hogy az Agrárminisztérium továbbra is kiemelt területként kezeli az öntözéses gazdálkodás elterjesztését, hiszen biztonságos termelést alapvetően csak öntözéses körülmények között lehet folytatni – mondta Viski József agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkár. A kiírás szerint a támogatási kérelmeket szeptember 4-től lehet benyújtani.

A mezőgazdasági termelés során kiemelt szerepe van a gazdák közötti együttműködésnek, így van ez az öntözéses gazdálkodásnál is. A közösségekbe szerveződött gazdákat a korábbi időszak Vidékfejlesztési Programjának keretében is támogatta az Agrárminisztérium, amelynek eredményeképpen több mint 130 öntözési közösség nyert vissza nem térítendő támogatást, mintegy 10 milliárd forint összegben.

