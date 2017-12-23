2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Milliárdokat ad a kormány az atlétikai stadionra

Hír TV

2017. december 23., szombat 11:17, frissítve: szombat 11:35

Orbán Viktor ősszel már a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnél lobbizott, hogy a világbajnokságot 2023-ban Magyarországon rendezzék.

A tavalyihoz hasonlóan idén is milliárdokat oszt ki sportfejlesztésekre a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján 3 milliárd forint megy el a Rákóczi híd pesti oldalára tervezett Budapesti Atlétikai Stadion és környéke előkészítésére.

A beruházást azután is szükségesnek találta a kormány, hogy visszavonták az olimpiai pályázatot. Orbán Viktor miniszterelnök ősszel már a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnél lobbizott azért, hogy a világbajnokságot 2023-ban Magyarországon rendezzék.

A pályázatot még nem nyújtották be, de a Magyar Atlétikai Szövetség szerint a rendezéshez elengedhetetlen lenne az új létesítmény.

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