Milliárdok sem mentették meg a Klubrádiót

A Klubrádió is egyike azoknak a sajtótermékeknek, amelyeket legalább részben külföldről pénzelnek, és ukrán propagandát terjesztenek – a listát korábban már ismertette a Magyar Nemzet. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a baloldali vezetésű önkormányzatokra is számíthatott a rádió, amely a közelmúltban tízmilliós nagyságrendű bevételeket zsebelhetett be egyes városok vezetésétől.

Nagy bevétel, nagy veszteség

A pénzügyek kapcsán immár friss információk is elérhetők: a Klubrádió Szolgáltató Zrt. tavalyi évről szóló beszámolója szerint az értékesítés nettó árbevétele nem egészen kétmillió forinttal lett kevesebb a 2023-asnál. A 61,6 millió forint azonban töredéke az egyéb bevételeknek, melyek 19 százalékkal emelkedtek, és meghaladták a félmilliárd forintot. A Szabad Sávért Alapítvány 471 millióval, a Hadd Szóljon! Egyesület harmincmillióval járult hozzá ezekhez, további szűk hétmillió forint pedig egyéb forrásból származott. Ugyanakkor ez a bevételnövekmény sem volt elég a profitábilis működéshez, mivel az anyag- és személyi jellegű ráfordítások is hasonló mértékben emelkedtek. A társaság a 2023-as 9,6 milliós adózott eredményt követően tavaly 15,8 millió forint veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.

