2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Milliárdok mennek a sportklubokhoz

Hír TV

2017. december 4., hétfő 15:47, frissítve: hétfő 15:48

Több milliárd forintnyi taotámogatást adtak a látványsportoknak a közbeszerzéseken jól teljesítő cégek.

 

A G7.hu összesítése szerint Mészáros Lőrinc vállalatai és az érdekkörébe sorolt Duna Aszfalt legkevesebb 4,5 milliárd forintot fizetett az államkassza helyett a kluboknak.

A miniszterelnök családjának cégei 1,5 milliárd forint társaságiadó-támogatást fizettek 5 év alatt.

Az Orbán Viktor kötélbarátjához, Garancsi Istvánhoz köthető MET földgázkereskedő a 2012-ben bevezetett taorendszer első két évében 2 milliárd forinttal támogatta a látványsportokat.

A Hír TV-vel azonos tulajdonosi körhöz tartozó Közgép 3 milliárd forint taotámogatást adott egészen 2015-ig.

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