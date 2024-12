Mikulással ünnepeltek az ukrajnai menekült gyerekek

Az advent és a karácsonyi időszak kezdetéhez kapcsolódóan a Segélyszervezet jószolgálati nagykövete a segítségnyújtás, a szolidaritás fontosságát hangsúlyozta, és megköszönte az iskolában dolgozók munkáját. Emellett kitért az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai és magyarországi munkájára is, röviden bemutatva a közel három éve zajló háború miatt menekülni kényszerülők megsegítéséért végzett erőfeszítéseket. A látogatást az idén megnyílt, Európában is egyedülálló kéttanyanyelvű iskola bemutatása zárta.

